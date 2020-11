Si no estoy infectado, no necesito usar cubrebocas, me ha dicho Gatell: AMLO

Para que el Buen Fin funcione en su totalidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió hasta ya no poder al “pueblo responsable” porque toda la gente, “toda”, utiliza cubrebocas.

También afirmó que si no usa el cubrebocas es porque el doctor (López-Gatell) le ha dicho que si no está infectado no es necesario

El Presidente aseguró que se convocará a toda la gente a que actúe de manera responsable, así como a los dueños de los establecimientos comerciales.

“Le tengo mucha confianza al pueblo. La gente es muy responsable”, expresó.

“En México se está viviendo un momento estelar por el grado de conciencia adquirido por nuestro pueblo. Es algo excepcional, lo mejor en los últimos tiempos, un cambio de mentalidad”.

López Obrador aseguró que a veces tienen que estar atajando los afanes autoritarios de considerar al pueblo como menor de edad, estarle diciendo, “siéntate, párate, camina”.

“Si hemos podido enfrentar la pandemia sin mayores daños ha sido por la gente, sin embargo, hay quienes quisieran que se desmovilizara por completo el pueblo”, indicó.

Señaló que lamenta lo que sucede en Europa, toque de queda, medidas coercitivas, cierre completo. “Nosotros no vamos a eso porque tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente”.

Dijo que si algún día se pone cubrebocas sería por respeto a la gente. “No me pongo porque guardo la distancia, y porque el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado”.

“Que hay que ponérselo para no infectar a otras personas. Pero me lo pondría porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente, de que aun sin saber a ciencia cierta, si ayuda o no ayuda, todos con su cubrebocas, todos”, afirmó.

Este es un pueblo extraordinario, señaló. “Entonces, a un lado el autoritarismo”.

“El afán autoritario siempre busca frenar las libertades”.