Sheinbaum tiene su ‘cuesta de enero’: Enfrentar la pandemia, impulsar al Metro y fortalecer la seguridad ciudadana

POR MARÍA JOSÉ VALENCIA

A nivel mundial la pandemia ha provocado cierre de empresas, atropellos laborales y despidos debido a la crisis económica.

México no fue la excepción y resultaron afectadas millones de personas trabajadoras y sectores industriales.

Esto trajo como consecuencia una disyuntiva: quedarse en casa y realizar ‘home office’ o afrontar la crisis y aceptar que violaran sus garantías laborales, como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo.

Esto trajo como consecuencia que la tasa de desocupación se situara en un 4.5% en el undécimo mes, en comparación con el 4.7 por ciento registrado en octubre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INEGI).

Pero la recuperación no ha sido fácil con las nuevas implementaciones; sin embargo, hay métodos que ayudan a sobresalir y continuar con las producciones e industrias, e incluso medidas para que no disminuyan su producción y así conservar plantillas en el sector laboral.

Lo anterior da pauta para que los emprendedores o empresarios que tienen patrimonios industriales ahorren en insumos y obtener beneficios para su sector, y al mismo tiempo cuidar el planeta sin afectar a trabajadores, aunque, como todo en la vida y máa tratándose de dinero, hay directores reconocidos de grandes empresas que les importa un comino el cambio ecológico.

Pero nadie mejor que Daniel Olvera, manager de Ecowrap-Mex, para abordar el tema del gran reto que tiene el mundo empresarial: Innovación o estancamiento económico.

—¿En qué consiste el proyecto sustentable de disminuir el plástico en la industria?

“Actualmente hay una muy buena y fuerte tendencia en disminuir el consumo de plástico y productos desechables de manera personal/individual, productos desechables como popotes, vasos o bolsas de supermercado.

“Sí hemos avanzando de manera individual en materia de reducción de desechables, ¿por qué no con esa misma iniciativa impulsamos a las industrias a que realicen lo mismo en pro del medio ambiente?

“Si lo pensamos a nivel escala, una persona a una empresa, no nos comportamos industrialmente hablando de forma tan diferentes, ambos en coordinación, pueden tomar las mismas iniciativas a escala correspondiente Si de la misma manera que se obligó por ley nacional a cancelar el uso de popotes en restaurantes y bolsas en supermercados, se obliga a la industria a reducir o limitar el empleo de plástico de un solo uso, sin duda alguna todo el mundo saldría beneficiado por tomar esas medidas ambientales de manera obligatoria”.

—¿A partir de qué situaciones nació realizar este proyecto de cambio en la industria?

“Como cualquier emprendimiento, es muy curiosa la forma en la que se fue adaptando hasta que llegó a volverse -después de mi familia- el completo enfoque de mi vida profesional y también cada vez estoy más convencido que es mi meta en la vida, ya que eso me apasiona mucho. El hecho de pensar que ayudas a grandes corporativos a controlar sus desperdicios desechables, me da mucha felicidad saber estoy poniendo ese granito de arena.



“Me dediqué por más de 10 años a la industria de generación eléctrica, recordarás los megaproyectos en el sexenio del presidente Felipe Calderón de generación eléctrica, en donde tuvimos un auge de inversión en energía limpia, solar y eólica, gracias a que tuve la oportunidad de participar en el área de especificación para esos proyectos, ahí fue donde empecé a darme cuenta que podemos generar el mismo resultado energético/industrial, pero con un menor impacto en la huella de carbono.

“Sin lugar a dudas las empresas europeas para las que trabajé fueron de gran ejemplo para mí, ya que están más avanzados lamentablemente que las empresas nacionales en materia de sustentabilidad”.

—¿Cuál ha sido el obstáculo o situaciones que has enfrentado para que las industrias implementen este cambio?

“Sin lugar a dudas el innovar métodos nuevos de índole sustentable dentro de industrias que han trabajado de la misma forma desde su nacimiento, es todo un reto. Nacimos con el plástico, nos desarrollamos con el plástico y sé que muchos de nosotros moriremos con el plástico. El mayor obstáculo es el poder ayudar a los directores de operaciones a visualizar un proceso sin productos desechables; una vez que logramos visualizar su proceso sin materiales contaminantes, se logra hacer más robusta su logística inversa que les permita llegar a la implementación de embalajes retornables.

“En un segundo punto me gustaría agregar como obstáculo a las personas que intentan contribuir al proyecto navegando con una bandera sustentable falsa e intentan lucrar. Como dicen, no puedes servir a dos dioses, hay personas que están enamoradas de lo económico anteponiéndolo al beneficio ecológico, difícilmente ellos lograrán un impacto sustentable de manera correcta y lamentablemente se van quedando en el camino”.

—En estos momentos de confinamiento, ¿qué se ha logrado cambiar y qué faltaría?

“No sólo en el sector industrial, prácticamente en todos los sectores atravesamos momentos sumamente difíciles. La inestabilidad se volvió la nueva estabilidad.

“Afortunadamente hemos mejorado los ROI (retornos de inversión) de las implementaciones sustentables que trae como consecuencia que las empresas cuiden más el presupuesto y puedan asignarlo (que es lo que recomendamos) en mantener la plantilla del personal”.

—¿Hasta dónde quieres llegar con este proyecto sustentable?

“La producción global de plástico se ha disparado en los últimos 50 años, sobre todo en las últimas décadas. De hecho, en los últimos diez años hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad.

“Se estima también que para el año 2050 haya más plástico en los océanos que peces en el mismo. La guerra más fuerte que enfrentamos es contra nosotros mismos y pues ¿hasta dónde quiero llegar? Pues las guerras se tienen que ganar”.

—¿Qué mensaje les das a los líderes de industrias sobre mejorar con este proyecto sustentable?

“Los tiempos han cambiado, la época consumista de los años 80s, 90s ya no existe más, ya no crece más la empresa que produzca más y a menor precio, la mentalidad del consumidor ha cambiado, ya se le empieza a dar importancia a la sustentabilidad, incluso a veces anteponiéndola a lo económico. Empezar por pequeñas prácticas sustentables dentro de sus procesos productivos pueden lograr un gran cambio.

“Ponerse metas de reducción de consumo de plásticos y materiales desechable contaminantes, hagan iniciativas para trabajadores y campañas de concientización al personal. No porque el contaminar esté permitido legalmente se va a hacer de forma desmedida para conseguir beneficios económicos.

“Hace cientos de años era legal vender personas en condición de esclavos y era una práctica normal hasta que se prohibió por ley. Lo mismo pasa ahora con la destrucción de los ecosistemas y medio ambiente, legalmente es permitido, pero eso no lo vuelve menos dañino o malo.

“Tenemos que evitar que en unos años en el futuro no volteemos hacia atrás y nos lamentemos irreparablemente por nuestra forma de aprobar la industria y nuestro consumo actualmente”, puntualiza y advierte Daniel Olvera.