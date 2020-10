Señalamiento de Sánchez Cordero de misoginia por hipersensibilidad

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), atribuyó a su hipersensibilidad en los temas de violencia de género su señalamiento en el sentido de que dentro del gabinete de seguridad hay temas de misoginia muy considerables.

“Muchos de los integrantes de esa reunión han sido respetuosos conmigo, pero el tema no es ser respetuosos, y el tema no es la dinámica de las reuniones, sino la percepción que en lo personal se tiene de una situación, digamos, basada, precisamente, en la condición o no de ser mujer; ese es el tema.

“Y, aquí lo puedo decir, en la, a la mejor, hipersensibilidad que yo tengo sobre los temas de relación estructural, patriarcal”, refirió Sánchez Cordero en el marco de la presentación del octato informe mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV) hacia las mujeres, niñas y adolescentes.

En el evento en referencia, la responsable de la política interna del país subrayó que se continuará trabajando para erradicarlas.

Y rindiendo cuentas al presidente.