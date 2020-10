Senadores de oposición dan al traste con comparecencia de López-Gatell

Ante el hecho de que los reclamos de los que era objeto se salieran de control, Miguel Navarro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, suspendió la comparecencia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien se vio interrumpido por la panista Martha Márquez, la cual se acercó a la tribuna para aplicarle gel.

Antes, el médico epidemiólogo, investigador, profesor y funcionario público había instado a los senadores de oposición a que no se mantuvieran en el “reducto de la minoría” y a ser parte de la solución.

En ese tenor, López-Gatell les reclamó que se sustrajeran de la realidad y las curules vacías durante la comparecencia.

“Les invitamos, nuevamente, con todo respeto, a que se integren, que esta disonancia cognoscitiva no les haga mantenerse en el reducto de la minoría, de la autorrepresentación de su papel minoritario en la conciencia pública; les invitamos a ser parte de la solución.

“Lamento que se sustraigan, una y otra vez, de la realidad; veo curules vacías nuevamente, como lo estuvo en la comparecencia de mi maestro Alcocer, pero no perderemos la esperanza; veo que la senadora Márquez se apresta a retirarse. ¿Se llevará las lonas? No lo sé, pero, bueno, regresemos al diálogo con el país”, espetó López-Gatell, quien fustigó, en otra parte de su alocución, que una “negligencia de la minoría” pretendiera dar, ahora, lecciones de honestidad pese a que gobernaron en el país por los últimos 30 años.

Asimismo, pidió a los senadores de oposición revisar los documentos, la evidencia y las conferencias vespertinas ante sus planteamientos.

“No pierdo la esperanza de que los que han venido aquí a plantear, de manera expresiva, estas perspectivas, pruebas, pruebas, pruebas, el cubre bocas, que por qué no cerramos las fronteras, que por qué no obligamos a la población a quedarse en casa, que por qué no usamos la fuerza pública.

“No perdemos la esperanza de que vean los documentos, de que vean la evidencia, de que vean las conferencias vespertinas; para eso fueron hechas, 220 conferencias que hemos tenido; se pueden ver; pueden hacerlo en pausas para que no sea tan tedioso”, hizo notar López-Gatell.