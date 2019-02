Senado, del diálogo al acuerdo y del acuerdo a la unanimidad absoluta por Guardia

Luego de los posicionamientos de los partidos y sin discusión alguna en lo particular, o en lo general, de sus artículos se aprobó, en su totalidad, minuta con 127 sufragios, en la mayor votación que se haya registrado en la actual Legislatura

Todo hacía suponer que se trataría de una jornada histórica en el Senado de la República, aunque con características diferentes a las que tuvo en realidad: El diálogo dio por resultado el acuerdo, y el acuerdo la unanimidad absoluta.

Luego de cuatro días de intensas negociaciones a puerta cerrada y a veces ya sin corbata, los legisladores llegaron, en horas de la madrugada, a un acuerdo que marcó una jornada histórica al aprobar la creación de la Guardia Nacional.

Estaba previsto que se votara el dictamen de creación de dicho cuerpo de seguridad, y debido a que, hasta la noche del miércoles, todavía no se tenía el documento definitivo, se esperaba una discusión difícil y larga en la sesión.

Sin embargo, desde las primeras horas de la mañana se observó un hecho inédito: A las 9:15 ya estaban en el Patio del Federalismo, en el área de conferencias, los ocho coordinadores parlamentarios, cada uno más sonriente y optimista que el otro.

Con una actitud de optimismo que se acercaba a la euforia, anunciaron que se alcanzó un acuerdo y que ya estaba lista la reforma constitucional, con una serie de modificaciones, respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados que recogió las aportaciones del Parlamento Abierto.

La sesión, programada para iniciar a las 11:00 horas, comenzó a retrasarse, entre otras razones, porque casi a las 12:30 hubo una nueva conferencia de prensa, esta vez protagonizada por los partidos del llamado “bloque opositor”, es decir, las bancadas priísta, panista, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

Acompañados por varios senadores de sus respectivos partidos y con pequeños carteles con la leyenda “Sí se pudo”, explicaron que finalmente prevaleció el diálogo y se encontró una salida que satisfizo a todos.

Antes, los integrantes del Colectivo “Seguridad sin Guerra”, algunos de los cuales habían calificado al ejercicio de Parlamento Abierto de la semana pasada como una “simulación”, ofrecieron conferencia de prensa.

Se dijeron gratamente sorprendidos de que sus puntos de vista se hayan tomado en cuenta y destacaron la importancia de que la Guardia Nacional que hoy nace tenga un carácter eminentemente civil, concluyendo su presentación con un amplio aplauso tanto a los senadores, como a sí mismos.

La sesión comenzó, formalmente, pasadas las 13:00 horas con una nota contradictoria: Por un lado, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres, felicitó a los senadores Vanessa Rubio y Raúl Paz Alonso por sus cumpleaños, lo que provocó reacciones de júbilo.

Acto seguido, la senadora Jesusa Rodríguez pidió un minuto de silencio por el homicidio del activista Samir Flores Sabines, ocurrido, la víspera, en Morelos, lo que cambió por un momento el ánimo.

Sin embargo, la sesión transcurrió en un ánimo constructivo y de reconocimientos mutuos, con recurrentes menciones a la actitud de apertura del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien en algún momento se llevó una ovación.

Luego de los posicionamientos de los partidos y sin discusión alguna en lo particular, o en lo general, de los artículos, se aprobó, en su totalidad, la minuta con 127 votos, en la mayor votación que se haya registrado en la actual Legislatura.

La única que faltó por sufragar fue Blanca Estela Piña Gudiño, de Morena, quien no estuvo presente en la sesión porque convalece tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica.

Finalmente, aproximadamente a las 17:00 horas, terminó por aprobarse el dictamen de la Guardia Nacional con numerosos cambios al que había mandado la Cámara de Diputados en semanas anteriores.