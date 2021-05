Se desmarca Cárdenas de Frente Amplio en Defensa de la Constitución

Por falta de información, Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó de la iniciativa de Porfirio Muñoz Ledo de crear un Frente Amplio en Defensa de la Constitución

Sin embargo, dijo respetarla, al igual que a sus promotores.

En cuanto al primer punto, Cárdenas aseguró desconocer qué se está proponiendo.

“Respecto a este llamado que parece se está haciendo para constituir un frente, yo, desde un principio, dije que yo no estaba por ir, en este momento, en ningún frente, entre otras razones, primero, porque no conozco qué se está proponiendo; no conozco si se está en favor o no de los organismos autónomos; cuáles se pretende que se queden; cuáles se pretende que se vayan; en todo caso qué es lo que hay que modificar.

“Y a partir de propuestas concretas puede uno hacer, o podría yo hacer, propuestas también, dar puntos de vista respecto de lo que me parezca adecuado o no me parezca adecuado, pues así, nada más, a un ‘vamos a hacer un frente o vamos a esto’, pues, me parece que, en mi caso, por lo menos, faltaría información para poder tomar una decisión”, refirió Cárdenas en conferencia a distancia de la organización Nosotrxs, de cuyo consejo asesor es presidente.

En cuanto al segundo punto, respetar la iniciativa de Muñoz Ledo y a quienes la promueven, aseveró que “lo que hagan otras personas, pues, yo, simplemente, respeto sus puntos de vista, sus acciones, y no me toca a mí, necesariamente, juzgarlas”.

“Yo puedo, como digo, estar o no estar de acuerdo; me gusta o no me gusta, pero, pues, cada quien, al dar un paso hacia adelante, hacia un lado o hacia otro, pues, está tomando su propio riesgo, sus propias decisiones, que en este caso, desde mi punto de vista, son respetables”, hizo notar Cárdenas.