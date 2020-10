Sánchez Cordero se dice al servicio de la patria, ‘no de ningún patriarca’

En su comparecencia ante diputados, y en respuesta al cuestionamiento de una legisladora, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo estar poniendo sus capacidades al servicio de la patria, “no de ningún patriarca”.

“No busco reconocimiento, ni nunca lo he buscado.

“Estoy poniendo mis capacidades al servicio de mi patria, no de ningún patriarca; al servicio del pueblo; en eso me reconozco no ahora, siempre, en los ideales de la justicia social que el presidente promueve”, aseguró Sánchez Cordero a la diputada panista Adriana Dávila, quien le preguntó si se reconocía en la actual etapa de su vida.

“¿Se reconoce usted en esta etapa de su vida?

“La pregunta es ¿dónde está Olga Sánchez Cordero?

“Millones de mexicanas ya no la ubicamos, señora secretaria; me es imposible hacerlo a la luz de los datos duros y la postura que impusieron en este gobierno”, dijo Dávila a Sánchez Cordero.