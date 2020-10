Salinas Pliego despierta con las ganas de regalar un millón de pesos

Un millón de pesos regalará Ricardo Salinas Pliego, presidente de Televisión Azteca, a usuarios de Twitter que cuenten con la App de su institución bancaria.

“#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien.

“Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto”, refirió Salinas Pliego por la red social.

Las opciones dadas por el presidente de Televisión Azteca fueron mil premios de mil pesos, 200 premios de 500 pesos o 100 premios de 10 mil pesos.