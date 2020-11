Rosario Robles detallará financiación ilegal de campañas del PRI

Como a Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República, dobló a Rosario Robles que durante mucho tiempo, al menos más de año y medio en prisión injusta, guardó silencio sobre la llamada “Estafa Maestra”.

Hoy su defensa involucró al ex presidente Peña Nieto, al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, y al ex candidato presidencial del PRI en financiación ilegal de elecciones.

Curiosamente, quien queda fuera de toda acusación es el ex secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, con quien Robles mantuvo una cercanía estrecha y permanente.

Según el abogado Sergio Arturo Ramírez, el dinero desviado de Sedesol y Sedatu fue utilizado, por instrucciones de Luis Videgaray, para la elección 2018, pero también en las intermedias dd 2015, así como en las del Estado de México.

La ex titular de Desarrollo Social está en busca del criterio de oportunidad que la libre del las acusaciones en su contra y quede en condiciones de recuperar la libertad. Para esto necesita involucrar a un superior en jerarquía, que sólo puede serlo el ex presidente pues el ex secretario de Hacienda era su par, y aportar pruebas de un delito mayor al o a los que se le imputan.

Según s abogado, Robles estaría decidida a detallar cómo se realizaron las desviaciones de la Estafa Maestra, muy en especial la del último candidato presidencial priista, José Antonio Meade