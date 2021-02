Romero Hicks ve a AMLO ya no enfermo de coronavirus, pero sí de poder y de su salud mental

Si bien ya no de coronavirus, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, dijo ver enfermo de poder, y de su salud mental, al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos un presidente enfermo, enfermo de salud física, de salud mental, salud emocional y salud espiritual.

“La expresión del presidente de la mañana entristece y duele; por eso afirmamos que está enfermo, y está enfermo también de poder.

“Es más de lo mismo; está en el espejo retrovisor del Museo de Arqueología Política del siglo pasado con modelos económicos y energéticos que sabemos que ya no funcionan; no ha entendido él que el pasado es un lugar de referencia; no lugar de residencia”, refirió Romero Hicks, si bien celebró que López Obrador se haya recuperado de su contagio de coronavirus.

“Deseo celebrar como mexicano el regreso del presidente a su función después de dos semanas de estar en aislamiento”, hizo notar el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.