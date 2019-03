Regidores de Teotihuacán denuncian a su alcalde por desacato

En conferencia de prensa, los ediles explicaron que el alcalde sigue sosteniendo cinco directores de área, que en sesión de cabildo fueron destituidos por no cubrir con el perfil, la experiencia y parentesco con algunos servidores que la ley orgánica establece.

Regidores del municipio de Teotihuacán, denunciaron al presidente municipal, Jaime Heredia Ángeles, la síndica y tres ediles ante Poder Legislativo de la Contraloría del Valle de México, por posible desacato y mantener en su lugar a varios titulares de área.

En conferencia de prensa, los ediles explicaron que el alcalde sigue sosteniendo cinco directores de área, que en sesión de cabildo fueron destituidos por no cubrir con el perfil, la experiencia y parentesco con algunos servidores que la ley orgánica establece.

Los regidores Felix Morales Moreno, Citlali Medina Díaz, Brenda Joyce Cosme Méndez, Mariana Hernández Pérez, Juan Barroso Bautista, Karina Alemán Gil y Efraín López López, refirieron que el 5 de marzo, enviaron una queja dirigida a Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder legislativo.

Los regidores, relataron que el presidente municipal, en la primera sesión ordinaria, el pasado, primero de enero, propuso en bloque a los que ocuparían la titularidad de las áreas administrativas del ayuntamiento. Los ediles señalaron que le otorgaron un voto de confianza el edil, ya que les aseguró que todas las personas propuestas cubrían con los perfiles que exige la ley Orgánica Municipal.

Sin embargo, al pedir los curricula y documentos oficiales, se percataron que, las personas propuestas por el edil, dijeron, no contar con la experiencia, perfil y que algunos pudiesen resultar en un posible conflicto de intereses.

Señalaron el ejemplo de Adriana Martínez Núñez, quien, en la Sesión Octava de Cabildo, manifestó su total desconocimiento en el área a su cargo de Desarrollo Económico, toda vez que, posee un título que la acredita como licenciada en Pedagogía mientras que, el Artículo Quinto de la Ley Orgánica, establece que, el titular de esta área de contar con el título en el área económica administrativa con una experiencia probada mínima de un año.

También fueron destituidos en sesiones de cabildo, otros cuatro directores, por la misma razón, Armado Macías Rivas Protección Civil, Emma Minerva García Medina, Medio Ambiente, Juan Miguel Nieves Osorio, de Desarrollo Urbano y Maribel García Sánchez del Organismo del Agua (Odeapast).

Aseguraron los regidores, que con base en los fundamentos de los artículos, 115 al 123 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, Jaime Heredia Ángeles, Alcalde, Sofía Guadalupe Vázquez López, Primera Sindico, Crispín Luciano Badillo Aguirre Tercer Regidor, Néstor Badillo Rodríguez, Quinto regidor y Mayremm Jaime Favela Elizalde, Sexta regidora quienes pueden ser constitutivos de responsabilidad administrativa.

No fueron separados de su cargo, pero sí que les buscarán puestos acordes a su formación académica y experiencia, no actuamos con dolo. El alcalde aun los tiene en sus puestos y no reconoce la decisión tomada del cuerpo edilicio en sesiones de Cabildo’, concluyeron.