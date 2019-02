Refrendan gobernadores respaldo al Ejecutivo federal en Guardia Nacional

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, aseveró que los mandatarios estatales seguirán llevando una relación de respeto y claridad, “donde haya acuerdo y consenso, nosotros respaldaremos al Gobierno de la República y donde no, lo señalaremos con firmeza, acompañados de una propuesta”.

Entrevistado luego de reunirse con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se refirió al tema de la Guardia Nacional y reconoció que en las encuestas, los mexicanos avalan la figura, porque “lo que queremos es que haya paz, armonía”.

Puntualizó que es deseable que el gobierno federal tenga los instrumentos necesarios para que, de manera conjunta con los gobernadores, presidentes municipales y autoridades, se pueda resolver el tema de la inseguridad en el país.

El mandatario estatal aseguró que su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador es “cordial, de respeto, política, porque yo tengo que pensar en mi estado y en los campechanos, en llevar más recursos, más gestión y más infraestructura”.

Sobre el tema del Tren Maya, manifestó que es el más importante para integrar al sur-sureste de México para el desarrollo, crecimiento e inversión, y destacó que “lo más importante es que podamos convivir con Petróleos Mexicanos (Pemex), el turismo, las comunidades más necesitadas y generar oportunidades de crecimiento y generación de empleo”.

Por otro lado, Moreno Cárdenas habló sobre su aspiración de ocupar la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y puntualizó que con más de 28 años de militancia, respetará a todos los aspirantes, “pero no podemos permitir que unos cuantos quieran decidir los destinos” de este instituto político, que es de todos.

Opinó que es necesario ir a un combate frontal a la corrupción, a señalar que el PRI se alejó de la gente “por soberbia, por intransigencia, por falta de resultados” y abundó que participará “porque el priismo lo que quiere es un líder, un dirigente, no quiere un burócrata, no quiere una gente que no conozca nuestro partido”.