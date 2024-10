Raciel Pérez y José Luis Cervantes, unidos contra la delincuencia

“Ni un juez, ni una jueza, ni ocho ministros la pueden parar”, advierte la Presidenta de la República * Si el Poder Judicial suspende definitivamente la elección de jueces, el INE lo acatará, afirma Guadalupe Taddei

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no se eliminará la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), debido a que el amparo promovido por la juez Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz, no tiene algún sustento jurídico, además de que esta orden rebasa sus atribuciones.

“No tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene ninguna atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación (…)”, añade la Primera Mandataria.

“La reforma al Poder Judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va”, explicó en su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Anunció que el gobierno federal interpondrá una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra la juez por ir contra lo establecido en la Constitución Política y, en especial, contra la voluntad del pueblo de México.

“Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero, de todas maneras, no queremos que quede la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que, por encima de su función, está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo, de cambio constitucional, que está establecido por la propia Constitución, y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio de 2024”, agrega.

HAY CONFLICTO DE INTERÉS: ERNESTINA GODOY

La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy Ramos, abundó que este amparo va en contra de una serie de argumentos jurídicos como el Artículo 135, que establece que la Constitución puede ser reformada por el Congreso de la Unión con la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes, así como de la mayoría de los Congresos locales. Además, puntualizó que en la normatividad mexicana se prevé la improcedencia de los amparos a las reformas constitucionales.

“Ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia en múltiples criterios, sentencias -hay jurisprudencia-, han negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Ahí está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional. La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo”, puntualizó.

Agregó que los jueces que tramitan amparos en contra de la reforma al Poder Judicial tienen conflicto de interés, por lo cual esto tendrá que ser revisado por las autoridades competentes.

“Tienen que revisar, este Consejo de la Judicatura, la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, su propia jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso’’.

RECURSOS JURÍDICOS NO PROCEDEN CONTRA REFORMAS CONSTITUCIONALES: ARTURO ZALDÍVAR

El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, recordó que hay una disposición en la Ley de Amparo que establece que estos recursos jurídicos no proceden contra reformas constitucionales, circunstancia que los funcionarios del Poder Judicial han ignorado al presentarlos en contra de la Reforma Judicial y recalcó que las leyes también son aplicables para ellos.

“En estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver, y están trastocando y desafiando el orden constitucional”, enfatiza Zaldívar.

INE ACATARÁ DECISIÓN DEL PODER JUDICIAL SOBRE ELECCIÓN DE JUECES: TADDEI

Si el Poder Judicial ordena suspender la elección de jueces, ministros y magistrados, el Instituto Nacional Electoral (INE) acatará la instrucción, advirtió la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quien además admitió que esta situación ha metido al órgano que encabeza en apuros operativos para realizar su labor.

Confirmó lo dicho por sus compañeros consejeros, en cuanto a la pausa de la planeación de los comicios, pues se encuentran en espera de las resoluciones que se tomarán a partir de las impugnaciones, de las cuales han recibido hasta ahora 140 notificaciones de las suspensiones concedidas por jueces para frenar los trabajos.

“Si esto se suspende de manera definitiva, habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes”, añade.

Comentó que en este momento se encuentran a la espera de las resoluciones, pues aunque el órgano electoral acata lo que ordena la Constitución, también se respetan las notificaciones de amparo que han emitido jueces.

Admitió que esta situación complica la labor operativa del INE, porque con esta espera en la que se encuentra no pueden avanzar en la elaboración de acuerdos, de reglamentos, lineamientos para la fiscalización.

“Eso lleva tiempo. (Son) definiciones muy técnicas que se tienen que tomar y que estamos en este momento, incluso hemos sido tan correctos en el actuar con estas órdenes de juzgados, que la Comisión Temporal de Seguimiento a este proceso no ha sido instalada, porque sería un acto oficialmente celebrado por el Instituto. Tampoco instalamos la Comisión, la Mesa de Coordinación con el Senado de la República y con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que teníamos el compromiso de hacerlo”, dijo.