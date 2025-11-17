Raciel Pérez, solidario con afectados de la UH Tlalcalli

Tras explosión entrega apoyos a las familias de manera rápida y oportuna * No queremos que nadie se quede sin recibir el auxilio en estos momentos difíciles, afirma el presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México

EL TOPO

En tiempo récord, y gracias a la aprobación del Cabildo Municipal de más de 4 millones de pesos para brindar apoyo económico y asistencia a damnificados afectados por la explosión en la Unidad Habitacional Tlalcalli el pasado 11 de noviembre, debido a una acumulación de gas, fueron entregados los apoyos económicos comprometidos por el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz.

Acompañado por funcionarios de su gabinete, el alcalde encabeza una entrega solidaria a tan sólo 4 días del siniestro en esta colonia condominal, asumiendo la responsabilidad de estar cerca de las familias perjudicadas desde los primeros minutos que ocurrió este lamentable suceso, sumado a la asistencia y asesoría brindados por diversas dependencias municipales.

Al respecto, la directora de Bienestar Municipal, Jezabel Delgado Flores, detalló que el Gobierno de Tlalnepantla entregó 26 cheques, los cuales beneficiarán a condóminos de 11 edificios, con un total de 65 departamentos de la UH Tlalcalli.

También dijo que se entregarán cheques a habitantes de 15 casas-habitación de la colonia Lomas Tlalnemex.

Pérez Cruz agradeció al cuerpo edilicio, por la aprobación del recurso económico para las y los afectados, una vez que se realizó el censo respectivo; “el gobierno municipal estará atento a sus necesidades en todo momento”.

Subrayó que en este año Tlalnepantla ha tenido diferentes situaciones de emergencias, como las familias que fueron afectadas por deslaves en casas ubicadas en zonas de cerros, a quienes su administración también acompaña con diversas acciones y apoyos. Incluso, recalcó, se trabaja en un programa de reubicación y construcción de viviendas, con la donación de un terreno para ello.

“Lo que quiero decirles es que ante cualquier siniestro o emergencia, el gobierno municipal, en coordinación con los gobiernos del estado y federal, siempre estaremos atentos. No queremos que ninguna familia se quede sin recibir el auxilio, el apoyo, en momentos difíciles como son deslaves, explosiones por gas, que son muy frecuentes en la ciudad; incendios; cualquier conflagración que requiera la urgente intervención del gobierno municipal”, añade.

Comenta a las familias afectadas de la Unidad Habitacional Tlalcalli que su gobierno atenderá cualquier situación que falte por resolver en la zona, porque, aseguró, buscamos que regresen lo más pronto posible a su vida normal, de que se organicen entre vecinos para realizar los trabajos pertinentes y ahí vamos a estar con ustedes.

Delgado Flores afirma que estas acciones de apoyo, como los censos y operativos respectivos, se realizan conforme a las instrucciones precisas del presidente Raciel Pérez Cruz, en coordinación con la Dirección de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, así como la Procuraduría Social; “Hemos realizado diferentes reuniones en el transcurso de la semana, recabado documentos”.

En la entrega de estos apoyos, también estuvieron presentes la directora municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Mara Pamela Arreguín Vázquez; el procurador social de Tlalnepantla, Luis Manuel Orihuela Márquez; el director de Información, Programación y Evaluación en Tlalnepantla, Francisco Mercado Álvarez, y Enrique Jesús Torres Lozada, titular del Instituto Municipal de Educación Participativa y Comunitaria.