Raciel Pérez refrenda su compromiso con la educación

Entrega mil butacas estudiantiles * En Tlalnepantla tenemos como prioridad mejorar las condiciones de quienes son el presente y futuro de México, expresa el presidente municipal

En Tlalnepantla la educación de niñas, niños y jóvenes es una prioridad y para mejorar las condiciones de quienes son el presente y futuro de México, las autoridades municipales han entregado hasta el momento mil pupitres en beneficio de la comunidad estudiantil.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz ha visitado las escuelas: Preparatoria Oficial 118, Prepa oficial 97, Primaria Gabriela Mistral y Telesecundaria Pedro Moreno para refrendar su compromiso de apoyar a las y los alumnos que forjan un mejor futuro al interior de las aulas.

En la Telesecundaria Núm. 0211 Pedro Moreno ubicada en la colonia Hogar Obrero Santa María Tlayacampa, el alcalde apunta que el promedio educativo en Tlalnepantla es de 10 años y 4 meses, lo que es superior a la media nacional y estatal, por lo que se seguirán impulsando acciones que mitiguen el analfabetismo en el municipio.

Pérez Cruz destacó que el programa ‘Transformando Tu Escuela’ seguirá recorriendo instituciones educativas a lo largo y ancho de la demarcación, toda vez que “ cualquier esfuerzo, por pequeño que sea, es de gran ayuda y con esta entrega de butacas estamos aportando nuestro granito de arena”.

Asimismo, el edil anunció la donación de cuatro computadoras para el laboratorio de cómputo, esto con la finalidad de que las y los estudiantes puedan aprovechar todas las posibilidades que hoy ofrece la tecnología que es una ventana al conocimiento.

El director de este colegio, Alejandro Cuevas Dueñas, expresa: “Hoy la escuela se viste de gala como cuando vemos entrar y salir a las y los alumnos, estamos contentos y agradecidos por estas butacas que serán de gran utilidad durante las horas de clase”.

En representación del alumnado, Fernanda Martínez mencionó que este mobiliario dará una mejor presentación a los salones y brindará mayor motivación a los estudiantes al crear un espacio más agradable y grato que les permita desarrollar su preparación académica y alcanzar sus metas.