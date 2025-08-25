NACIONAL
Raciel Pérez instruye atender necesidades de la ciudadanía
Nuevas unidades refuerzan parque vehicular de Tlalnepantla * Al inicio de la administración se recibió un parque vehicular prácticamente chatarrizado que impedía ofrecer un servicio digno a la ciudadanía * El pueblo ya nota la presencia de estos vehículos que brindan diferentes servicios en las comunidades
Tras recibir un parque vehicular prácticamente chatarrizado, en Tlalnepantla se implementó una política pública de responsabilidad financiera que ha permitido modernizar y renovar las unidades que prestan diversos servicios en beneficio de las y los habitantes de Nuestra Ciudad.
El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabeza la entrega de unidades para diversas dependencias del Ayuntamiento como la Dirección General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Dirección de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano; de inmediato, el edil giró instrucciones para que estos vehículos salieran a las comunidades a atender las necesidades de la ciudadanía.
En el caso de la Dirección General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, se adquirieron unidades de rescate, ataque rápido, camiones cisterna, ambulancias, motocicletas, unidades de emergencia y un camión de bomberos, equipo con el que se busca aminorar los tiempos de respuesta ante cualquier situación de emergencia.
Al respecto, la titular de la dependencia Pamela Arreguin Vázquez, indicó que ante las fuertes lluvias que se han presentado los últimos días, estas unidades permitirán mitigar los riesgos provocados por inundaciones y encharcamientos en Tlalnepantla Oriente y Poniente.
Sobre las unidades médicas, la funcionaria comentó: “El nivel de atención en esta materia ha incrementado en los últimos años y con estos vehículos vamos a reducir los tiempos de respuesta; en el caso de la motocicleta paramédica, ésta nos servirá como primer contacto y evitará la movilización de unidades médicas en situaciones que no se requiera; mientras que la motocicleta de bomberos realizará las primeras evaluaciones e intervenciones en los puntos donde se presente alguna emergencia”.
La Dirección de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano recibió vehículos equipados con canastillas para el mantenimiento y sustitución de luminarias, camionetas de redilas y una barredora para realizar labores de limpieza que eviten la acumulación de residuos sólidos urbanos en el sistema de drenaje.
Asimismo, para la Dirección de Sustentabilidad Ambiental se adquirieron vehículos que ejecutan labores de poda y mantenimiento del arbolado, una jaula canina y una unidad veterinaria móvil que brinda atención a gatos y perros, además de llevar un mensaje de responsabilidad sobre la tenencia responsable de mascotas.
El manejo responsable de las finanzas por parte de las autoridades municipales permite la adquisición de estas nuevas unidades, las cuales llevan a cabo diversas tareas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en Nuestra Ciudad.
En la GAM es importante crear espacios seguros para las mujeres
La alcaldía conmemora el Día Naranja con más de 150 mujeres en Centro Cultural Futurama
En la alcaldía Gustavo A Madero, gobernada por Janecarlo Lozano, más de 150 mujeres maderenses participaron en la conmemoración del Día Naranja, celebrado el 25 de cada mes para concientizar sobre la violencia de género.
Las mujeres se dieron cita en el Centro Cultural Futurama en donde se impartió una conferencia en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Dirección General de Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social a nivel federal.
Durante la charla se realizó un conversatorio donde las más de 150 asistentes identificaron los distintos tipos de violencia de género y expusieron experiencias propias.
La licenciada Stephany Díaz, quien acudió en representación del alcalde Janecarlo Lozano, destacó la importancia de crear espacios seguros para las mujeres y brindarles oportunidades de empoderamiento que les permitan salir de los círculos de violencia.
“Vivimos en un mundo donde muchas veces la violencia de género sigue siendo invisible, oculta detrás de muros, pero eso está cambiando”.
“Nosotras juntas podemos hacer que el silencio se rompa y la violencia se enfrente. Debemos saber cómo identificarla, cómo prevenirla y sobre todo cómo empoderarnos para nunca permitir que los sueños y metas se vean afectados”, dijo.
El gobierno del alcalde Janecarlo Lozano impulsó distintas acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la alcaldía, por lo que puso a disposición de las maderenses las primeras patrullas violetas con policías capacitadas en violencia de género quienes dan atención inmediata a quien sea víctima de algún tipo de violencia.
Además, habilitó un espacio seguro dentro de las oficinas de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva en el Centro de Prevención y Atención Contra las Adicciones donde las mujeres pueden acudir a recibir atención psicológica, legal y de trabajo social, así como la vinculación con centros de capacitación de empleos.
Lozano aseguró que su gobierno protege a las mujeres y se preocupa por brindar acceso a herramientas que les permita autonomía para ellas y sus hijas e hijos, por lo que continuarán realizando acciones en pro de las maderenses.
Enrique Vargas, listo para el 2027 y 2029
Firme y con presencia política para Huixquilucan y Edomex * No tienen cabida los gobiernos autoritarios, advierte el vicecoordinador de los senadores panistas
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, quien ha sido presidente municipal de Huixquilucan en dos periodos consecutivos, aparece entre los perfiles con mayor visibilidad política en el municipio de cara a las elecciones locales de 2027.
Una encuesta de Massive Caller, realizada el 13 de agosto de 2025, señala que Vargas del Villar concentra el 55.9% de apoyo entre simpatizantes del PAN para ser candidato, mientras que Pablo Fernández de Cevallos obtiene 18.3%. Un 15.1% de los consultados aún no decide y 10.7% se inclina por otro perfil.
GRAN CARRERA POLÍTICA
Vargas del Villar es uno de los políticos más experimentados del municipio y del Estado de México. Ha sido diputado local, asesor en administraciones públicas, dirigente en el PAN y actualmente senador, además de haber gobernado Huixquilucan en dos periodos consecutivos, donde consolidó una base política sólida y una estructura territorial que mantiene hasta hoy.
Él mismo ha reiterado que los gobiernos panistas son los mejor calificados y que, desde 2016, Huixquilucan ha encabezado las evaluaciones como el municipio mejor administrado del Estado de México y entre los primeros a nivel nacional.
Según especialistas, la combinación de su experiencia administrativa, estructura política en Huixquilucan y respaldo dentro del PAN lo colocan como un actor con peso en el escenario local rumbo al 2027.
Con un posicionamiento electoral, presencia activa en el Senado y respaldo firme del PAN, Enrique Vargas del Villar se perfila como uno de los aspirantes más competitivos en Huixquilucan.
Su fortaleza radica en el reconocimiento ciudadano, la continuidad de una estructura política consolidada y la competitividad de Acción Nacional en la región. Adicionalmente, ha demostrado fortaleza ante sus adversarios que han levantado campañas de desprestigio contra el senador y no les ha resultado, pues Enrique Vargas sale adelante en base a su trabajo y cercanía con la ciudadanía.
Vargas tiene experiencia y liderazgo que podría llevarlo a gobernar Huixquilucan, pero es un hombre de retos y en su horizonte también está el 2029, año en que se realizan elecciones por la gubernatura del Estado de México.
NO PERMITIRÁ EL INGRESO DE GOBIERNOS AUTORITARIOS
Vargas del Villar deja en claro que seguirá trabajando por Huixquilucan y no permitirá el ingreso de gobiernos autoritarios, que únicamente buscan provecho personal disfrazados de una falsa austeridad.
Enrique Vargas reitera que los gobiernos de Acción Nacional son los mejor calificados y Huixquilucan encabeza todas las encuestas como el mejor gobierno de la entidad y dentro de los mejores en el país.
Resalta que la población vive tranquila y eso se demuestra con las diferentes mediciones en las que la ciudadanía ha optado por la continuidad del gobierno para seguir creciendo.
“En Huixquilucan vivimos en calma y eso no lo digo yo, sino las encuestas realizadas a los habitantes del municipio”, enfatiza el vicecoordinador de los senadores panistas.
En 2027 nos jugaremos el todo o nada: Ale Rojo
La alcaldesa de Cuauhtémoc reitera que ahí viene la democracia * Pide evitar la “destrucción del país” y la instauración de “una dictadura disfrazada” * Cercanía con la ciudadanía, el sello de la también activista y feminista
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, pide participación ciudadana para protestar contra lo que calificó como la “destrucción del país” y la instauración de “una dictadura disfrazada”, en referencia a la administración de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y, sugerentemente, al mandato de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este llamado exhorta a ciudadanos a organizar una “resistencia democrática” que defienda la libertad, los derechos y el futuro del país, ante lo que considera un “avance autoritario que amenaza la democracia”, rumbo a las elecciones intermedias de 2027 en la Ciudad de México.
La importancia de estas es que no sólo se elige a los alcaldes, sino también diputaciones que serán clave para la aprobación de reformas.
La edil señala que México “ya tronó” y advierte sobre el riesgo de perder el país si no se actúa con rapidez.
Exhorta a una causa colectiva para detener lo que considera la imposición de un poder sin límites y la disminución de las libertades.
La también feminista resalta la importancia de las elecciones intermedias de 2027, que calificó como un momento decisivo para el futuro político de la capital y del país.
Plantea la disyuntiva entre mantener un equilibrio de poderes o permitir “un poder absoluto sin contrapesos”, así como entre libertad y control totalitario. Por ello invita a la ciudadanía a organizarse, participar y sumar esfuerzos para evitar un retroceso democrático.
“En 2027 no será cualquier elección, nos vamos a jugar el todo o nada. ¿Queremos equilibrio o queremos un solo poder que esté mandando sin que alguien le ponga un límite? ¿Queremos libertad o control totalitario? “¿Queremos democracia o queremos una dictadura disfrazada? Esto ya no es de partidos, es de defender lo más valioso que tenemos: nuestra libertad, nuestros derechos, nuestro futuro”, asevera Rojo de la Vega.
“No te quedes viendo, no esperes a que alguien más lo haga por ti. Esta nueva historia empieza contigo y contigo vamos a levantar un movimiento que ni el poder más corrupto va a poder detener. Que tiemble el miedo, que se levante la gente. Aquí empieza la resistencia y no hay vuelta atrás”, asevera.
CERCANÍA CON LA CIUDADANÍA, SU SELLO
Alessandra Rojo sigue firme en su política de escuchar a la gente en las calles y en sus domicilios, de esta forma es como mantiene la cercanía con la ciudadanía, un sello que le ha permitido ganarse el cariño, respeto y admiración de vecinos de la demarcación.
Rojo es una alcaldesa que da resultados y con su enorme carisma, que eso no se compra con nada, es, sin duda alguna, una funcionaria que vuela alto para nuevos retos en su horizonte.
Pero tiene otra pasión: ser activista y feminista, eso lo trae en la sangre y eso es otro atributo que posee para tener más número de adeptos y consolidar su imagen ante los ciudadanos.
Ya implantó un nuevo formato del programa Alcaldía en tus manos, empezó en la colonia Obrera y luego siguió en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.
En ambas colonias estuvo acompañada por sus directores generales, recorrió las calles y escuchó directamente a vecinas y vecinos, resolviendo al momento problemas colectivos que por años habían sido ignorados.
Al entrevistarse con la edil, vecinas y vecinos denunciaron vehículos en evidente estado de abandono, con llantas ponchadas, vidrios rotos, carrocerías oxidadas y cubiertos de basura, que durante meses habían servido como foco de inseguridad.
De inmediato la alcaldesa le puso manos a la obra y colocó fajillas de notificación y recordó que los propietarios cuentan con un plazo de tres días hábiles para retirarlos; de no hacerlo, serán enviados al depósito vehicular como parte del programa permanente de chatarrización.
“Es la manera en la que un gobierno debe trabajar: en la calle, escuchando y resolviendo junto con la gente”, afirma de manera categórica Rojo de la Vega.
Además de los servicios urbanos, se pusieron a disposición de los residentes diferentes servicios que ofrece la administración local, lo que permitió que cientos de habitantes accedieran a servicios públicos de forma directa y sin intermediarios.
Durante la jornada, Ale Rojo de la Vega reiteró su compromiso de que el programa “Alcaldía en tus manos” seguirá recorriendo las colonias de la demarcación, llevando soluciones inmediatas y refrendando la política de un gobierno cercano y resolutivo.
‘VAMOS A IR CASA POR CASA’
Para sorpresa de propios y extraños, la alcaldesa de Cuauhtémoc llamó a la puerta de vecinas y vecinos de la calle Francisco Olaguibel, en la colonia Obrera, con el propósito de conocer sus necesidades y poner a su disposición los servicios que ofrece su gobierno.
Los residentes que recibieron la visita de la alcaldesa se dijeron sorprendidos y aprovecharon la oportunidad para hacer diversas solicitudes.
“Ahora no vamos a estar solo en los parques y las plazas públicas, nos vamos a ir casa a casa tocándole a nuestros vecinos y vecinas, llevando el gobierno a la puerta de sus hogares para que nos digan qué les preocupa, qué nos sugieren y de pasadita vamos a ir limpiando, vamos a ir atendiendo baches, vamos a pues a ver cuál es su problemática en las colonias”, explica Rojo de la Vega ante vecinas, vecinos, concejales, integrantes de su gabinete y personal de la administración pública que encabeza.
La alcaldesa y su gabinete llamaron a la puerta de los residentes y comerciantes de la zona, quienes externaron sus necesidades en temas de seguridad, podas, recolección de basura, desazolve, entre otras.
El trabajo y compromiso del personal operativo que acompañó a la mandataria Ale Rojo permitió atender de forma inmediata muchas de estas peticiones; otras, dijo, se atenderán paulatinamente según el grado de urgencia y en los casos que no competen a la alcaldía, Ale Rojo de la Vega se comprometió a extender los puentes necesarios con las instancias correspondientes para dar solución a las problemáticas planteadas por los cuauhtemenses.
Rojo es una alcaldesa muy activa, no para en su lucha por un mejor bienestar para los millones de capitalinos.
Lo sorprendente es que también realiza los trabajos de la Brigada Nocturna, un equipo integrado por más de “300 personas que van a estar trabajando de noche, entre paramédicos, policía, gente de Gobierno, de Vía Pública, de Servicios Urbanos, abogados, psicólogas, porque aquí en la alcaldía las mujeres no están solas”, subrayó.
Tras concluir su recorrido, Ale Rojo se trasladó a la colonia Doctores, donde sostuvo una reunión de trabajo con vecinas y vecinos para atender sus necesidades y con ello, mejorar sus condiciones de vida.
