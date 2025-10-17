Raciel Pérez impulsa el aprendizaje del idioma universal

Veinte mil alumnas y alumnos de Tlalnepantla ya cuentan con sus libros de inglés * La meta es llegar a 22 mil estudiantes beneficiados con la entrega de este material didáctico por parte del gobierno municipal * También se puso en marcha una plataforma digital para fortalecer la enseñanza en 108 escuelas primarias públicas

EL TOPO

Los libros de inglés “Connect our Village” han llegado a 20 mil alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas, esto con el objetivo de contribuir al conocimiento de las infancias y que cuenten con los elementos que les permitan dominar la lengua universal.

En la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia San Lucas Patoni, el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, destacó que en Tlalnepantla el promedio educativo es de 10 años con cuatro meses, lo que se traduce en un alcance del tercer semestre de bachillerato, sin embargo “nos hemos propuesto que a mediano plazo y con el esfuerzo de padres de familia, alumnas y alumnos, pronto será uno de los municipios en alcanzar el nivel educativo superior”.

Otras escuelas que han sido visitadas por las autoridades municipales son las primarias Andrés Molina Enríquez en la Unidad Habitacional Barrientos; General Abundio Gómez en San Juan Ixhuatepec; y Sor Juana Inés de la Cruz en Unidad Habitacional Tabla Honda.

Pérez Cruz comenta que además de la entrega de libros de inglés, el gobierno municipal aporta recursos a instituciones educativas para el pago de conserjes, Internet, así como el costo por el servicio de agua, “esto lo hacemos con la determinación de mejorar las condiciones en las que estudian alumnas y alumnos”.

Al referirse a la entrega de libros, el alcalde destaca que aprender otro idioma es de suma importancia para que las y los niños cuenten con los conocimientos que les permitan ver el mundo desde otra perspectiva, lo que les otorga mejores posibilidades de inserción laboral en el futuro.

Yolanda Pérez Falcón, directora de la escuela primaria Miguel Hidalgo, indica que con estos libros se fortalece el aspecto pedagógico de la segunda lengua imprescindible en estos tiempos de transformación y globalización, lo que brinda una cimentación sólida a las y los alumnos los retos que enfrentarán a nivel secundaria.

Jezabel Delgado Flores, titular de la Dirección Municipal de Bienestar, explica que estos libros están dirigidos a alumnos de tercero a sexto año de primaria. Agregó que además se puso en marcha una plataforma digital para fortalecer la enseñanza en 108 escuelas primarias públicas de Tlalnepantla, al tiempo que señaló que los libros de inglés fueron revisados por el departamento de idiomas de la FES Iztacala de la UNAM y su análisis determinó que el material cuenta con las herramientas pedagógicas requeridas para el aprendizaje.