Raciel Pérez, de plácemes: TEEM confirma su triunfo en Tlalnepantla

Bajar los índices delictivos, mi otra misión, expresa el alcalde electo * No hay manera de que el presidente municipal no se dé cuenta de lo que sucede, afirma de manera categórica Montoya Márquez

ERIC GARCÍA

Isaac Montoya Márquez, alcalde electo de Naucalpan, sigue detallando a IMPACTO, La Revista, cuál será su estrategia durante su gobierno para brindar seguridad y tranquilidad a su gente a partir del primer minuto del 2025.

Consciente de la realidad que se presentan índices delictivos por parte de la policía por el rumbo del Periférico cercano al Toreo, como extorsiones y levantones, afirma de manera categórica que una de sus prioridades será atacar de manera frontal esta problemática.

De esto y más aborda Montoya en una breve charla con esta Casa Editorial.

—Es muy común que a la altura de Periférico, rumbo al Toreo, se presenten los levantones y extorsiones.

“Sí, es una realidad, ahora más porque metieron ya las multas, y pues con más razón se agarran de ahí muchos policías.

“Hay muchos levantones y no tiene que estar justificado, y eso se presenta en Cuatro Caminos, en la zona de Satélite, en la zona comercial, en la zona de bares y restaurantes, y esta situación realmente no tiene justificación.

“Y no hay manera de que el presidente municipal, el que me diga, no se dé cuenta de que esto sucede; la única manera de que no te des cuenta es que te encierres en un palacio, estés rodeado por un séquito de seguridad y solo escuches a quienes te hablan bonito”.

—¿No será que también el alcalde esté coludido?

“Indudablemente. Hay únicamente dos posibilidades: Una, eres un gobierno débil y ausente; dos, eres un gobierno corrupto y cómplice del crimen. Así de sencillo y directo, no hay de otra”.

Isaac ya sabe y tiene de primera mano la situación que agobia a los naucalpenses, por lo que durante el 2025 le cambiará el rostro a Naucalpan con la llegada del segundo piso de la Cuarta Transformación.