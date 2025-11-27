Raciel Pérez combate la desnutrición y apoya a la economía familiar

Tlalnepantla, Edomex, cuenta con 24 “cocinas del Bienestar” * La política pública es impulsada por el presidente municipal * Los desayunos y las comidas balanceadas tiene un costo de 15 pesos, una cifra accesible para los habitantes

Comidas y desayunos balanceados, ricos y nutritivos se sirven en las 24 Cocinas del Bienestar ubicadas en Tlalnepantla Oriente y Poniente, una política pública que tiene como objetivo combatir la desnutrición y apoyar la economía familiar.

Durante la inauguración de la Cocina del Bienestar ubicada en el parque Cri-Crí, en el fraccionamiento industrial La Presa, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz asegura que este programa ha tenido gran aceptación entre las y los vecinos, toda vez que por 15 pesos, tienen acceso a una alimentación balanceada y preparada con productos de alta calidad.

Uno de los propósitos, comentó, es que las o los encargados de poner la comida en las mesas de sus hogares, tengan más tiempo para realizar otro tipo de actividades en lugar de pasar una parte importante del día en la cocina.

“Sabemos que la mayoría de las mujeres son las encargadas de llevar la comida a la mesa, pero ellas pasan muchas horas preparando el desayuno y la comida; aquí pueden venir y por un módico costo tendrán alimentos sabrosos y saludables, incluso pueden pedirlos para llevar”, expresa.

Costillas en adobo, sopa fría de codito, puré de papa y una refrescante agua de naranja fueron los alimentos que compartieron los asistentes junto al alcalde Pérez Cruz en una amena convivencia.

Estos espacios también han contribuido a formar comunidad y la reconstrucción del tejido social, ya que también son puntos de reunión vecinal en los que se genera sana convivencia.

Colonos que han acudido a las Cocinas del Bienestar manifiestan quedar complacidas con el sabor y la calidad de los alimentos, además de la variedad de platillos que se sirven de manera cotidiana para cuidar los bolsillos de las y los vecinos.

Es así como Raciel Pérez apoya e impulsa la economía familiar con el fin de brindarles bienestar a los tlalnepantlenses.