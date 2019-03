“Quiero ser contrapeso de AMLO”: Corral, “los gobernadores no debemos permitir ser ridiculizados”

El gobernador de Chihuahua Javier Corral puntualizó: "Me preocupa muchísimo la tendencia concentradora en el nuevo Gobierno, No tengo ningún interés de ser candidato a la Presidencia de la República, no quiero ser oposición al presidente, para eso están los partidos”.

El enfrentamiento entre el federalismo y el centralismo no terminó con la petición de cordura y tranquilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador a los asistentes a sus mítines en los estados.

El gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado dijo hoy en su participación en el foro Nuevos Modelos de Gobernanza en México que le pide a sus compañeros de la Conago que no se dejen ridiculizar y ser llevados al banquillo popular de los acusados, pero además señaló que será contrapeso de López Obrador, no opositor.

En voz de Corral Jurado: “No estoy en una dinámica de campaña, a mí me preocupa más el 2021 en términos de la renovación de la Cámara de Diputados, que el 2024, porque sin 2021 olvídense de cualquier 2024”.

“Quiero ser un contrapeso, yo no voy asumir el papel que le corresponde a la oposición, yo no voy hacer el opositor a López Obrador, ese papel es de los partidos políticos, el papel que yo quiero jugar es el de contrapeso, de equilibrio.

“El mejor contrapeso que tiene la República es el Federalismo. Si los Gobernadores y los Presidentes Municipales se dan a respetar ayudamos mucho al País”.

“Me preocupa muchísimo la tendencia concentradora en el nuevo Gobierno y así ayudo no sólo al PAN, ayudo al País“.

“No tengo ningún interés de ser candidato a la Presidencia de la República, y no puedo decir ahora sí o no porque ustedes saben cómo es la política y los tiempos, lo que sí me gustaría ser después de ser un Gobernador que ejerce contrapesos, una vez que termine mi mandato, me encantaría poder organizar a la oposición en México, ahora no“.

Javier Corral pidió a los mandatarios de los estados a no permitir que en cada mitin sean ridiculizados o los sienten en el banquillo del juicio popular.

En voz de Corral: “A ese tipo de eventos, con esa dinámica, yo no pensaría acompañar al Presidente“.

“No pierdo la esperanza, pero cada vez es más poquita esperanza de que el actual Gobierno vaya a resarcir la injusticia distributiva de recursos al estado”.

“Lo que estoy viendo es una concentración de poder, de facultades, de recursos, una tendencia a reconcentrar, incluso recursos que ya nos pertenecían, como el Fondo Minero nos lo pretende arrebatar el Gobierno federal y son ingresos que nacieron de una reforma constitucional en un sentido auténticamente federalista“.