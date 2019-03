Querían envenenar a AMLO: Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier detalla que tuvo miedo que le hicieran algo a López Obrador durante la campaña presidencial.

Quien fuera la coordinadora de campaña de Andrés Manuel expresa, en su libro ‘Juntos Hicimos Historia’, de editorial Grijalbo, que “en los actos de campaña, Andrés Manuel pasaba demasiado tiempo expuesto a la gente y sin ninguna protección; información de muchas fuentes nos advertía que nuestro aspirante era vulnerable, por lo que yo sí temía que le hicieran algo, desde un ‘trabajito’ hasta darle algún tipo de sustancia que lo dañara físicamente”.

Hubo gente que alertaba de que le querían hacer daño al candidato o hasta que lo querían envenenar, señala Clouthier.

“Yo nunca me metí a platicar de supersticiones con Andrés Manuel. Beatriz (Gutiérrez) se reía de mí y me preguntaba: ‘¿A poco sí crees en esas cosas?’ Y le contestaba: ‘No sé si tú creas o no, yo sólo te comparto información. Muchas voces me advirtieron que hasta lo querían envenenar’”, expresa Tatiana.

En su ejemplar, detalla desde que conoció a AMLO en 2006, cómo apoyó su campaña presidencial en 2012 con un bajo perfil, y ya como su coordinadora de campaña en la contienda del año pasado.

Clouthier describe cómo Andrés Manuel subió de peso en la campaña presidencial de 2018 y cómo se presentó al primer debate; con un saco que le quedaba grande y una camisa que ni siquiera se probó, además de que usó una corbata setentera.

También difunde aspectos de su renuncia al PAN y cómo el ex mandatario Felipe Calderón la invitó a su campaña presidencial en 2006; además de que Vicente Fox quería eliminar políticamente a AMLO.

Cabe señalar que la declaración de Clouthier sobre que quisieron envenenar a López Obrador se viralizó en las redes sociales.