Que profesión magisterial no sea botín de gobiernos, sindicatos ni caciques locales

Representantes de distintas organizaciones pidieron a legisladores dejar claro en la nueva reforma educativa que la profesión magisterial no será botín de gobiernos, sindicatos ni caciques locales, y se declararon porque la calidad siga siendo objeto de evaluación.

El vicepresidente de la Comisión de Educación de la Coparmex, Bernardo González-Aréchiga Ramírez Wiella, llamó a que la calidad educativa continúe siendo objeto de evaluación y a hacer explícita la autonomía de las universidades privadas en la Constitución.

En las audiencias públicas en materia educativa en la Cámara de Diputados, respaldó, además, que la educación superior se establezca como obligatoria en la Constitución, como propone el Ejecutivo, al igual que la inicial, como plantean las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD.

Consideró necesario que el objetivo de la educación, además de considerar el derecho de toda persona a alcanzar su bienestar, como propone el Ejecutivo, o relacionarlo con el desarrollo sostenible, como plantean los diputados de oposición, debiera hacer referencia a conceptos como desarrollo o crecimiento del país.

En el marco de la quinta mesa “Organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales”, el también rector de la Universidad del Valle de México (UVM) comentó que la eventual reforma educativa también es una oportunidad para hacer explícito el reconocimiento de la autonomía de las universidades privadas en la Carta Magna.

En tanto, David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, conminó a los legisladores a que se fije con claridad que la profesión magisterial no será botín de caciques locales ni de gobiernos o secciones sindicales, sino, justamente, un encargo de la patria a las personas con más vocación y competencia.

Reconoció que en la iniciativa del Ejecutivo hay elementos valiosos, pero que debe ser afinada en algunos rubros.

Las prioridades se ponen en la bolsa, no en el discurso, dijo y urgió a los diputados a corregir y retocar la iniciativa.

A su vez, José Ignacio Ávalos, presidente de Un Kilo de Ayuda, dijo que no existe ninguna otra forma de generar movilidad social más eficaz que invertir en la primera infancia.

Advirtió que dejar fuera de la reforma a la educación inicial es dejar desprotegidos a 6.7 millones de infantes de cuatro años y a 13.3 millones de niños que nacerán en los próximos seis años.