Que Elba Esther Gordillo no está afiliada a Redes Sociales Progresistas

En entrevista con un diario de circulación nacional, Fernando González, presidente de Redes Sociales Progresistas (RSP), aclaró que la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, de la que es yerno, no está afiliada al partido.

“La maestra no pertenece a Redes Sociales Progresistas; ella no se afilió; ella está mucho más allá de estas cosas; no pertenece a ningún órgano de gobierno, pero por supuesto que su consejo, su opinión, lo que ella cree de la política, lo que ella ve hacia adelante, lo que ella vivió hacia atrás, la persecución, pues, todos esos sentimientos, y todo ese expertise y esa sensibilidad que una señora de su tamaño tiene, pues, sería absurdo que como familia, y como políticos, no la consideráramos”, refirió.

Por otra parte, González aseveró que no quieren ser oposición a la Cuarta Transformación, y sí erigirse como opción.

“Nosotros tenemos la convicción de que en el 2018 inició una revolución pacífica que está ordenando un cambio de régimen y hay que, creo, aportar ideas, métodos; ser creativos en hacia dónde llevamos esta sociedad.

“Hoy día vivimos en un mundo polarizado que se está complejizando aún más por la pandemia.

“Debemos estar en condiciones de aportar nuevas ideas y nuevas formas para llevar este cambio de régimen a buen término”, hizo notar González.