Que Delfina Gómez no tendrá una actitud dócil ante AMLO como titular de la SEP

Fernando González, dirigente del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), descartó que Delfina Gómez vaya a tener, como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), una actitud dócil ante al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su opinión, cuando hay gente que no tiene experiencia en el puesto que le asignan no tiene posibilidades de decir ni sí ni no.

Y que ello no es el caso de Gómez

“No es el caso de la maestra Delfina; sabe muy bien dónde está parada.

“Decir si un secretario es dócil u obediente es un cuestionamiento inútil porque todos los secretarios han sido eso; por eso son secretarios, y no son ministros que elija el parlamento; los designa el Presidente.

“El presidente es el jefe de los secretarios”, aseveró González, para quien Gómez tiene el perfil para encabezar la SEP.

“Tiene preparación académica, conoce la dimisión burocrática de la secretaría y del sector sindical, y tiene experiencia en aula.

“Me parece que es muy pertinente tener esas dimensiones del conocimiento y experiencia.

“Es un nombramiento acertado”, hizo notar el dirigente de RSP.