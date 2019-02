Pugnan especialistas por refundación de estructura policiaca

Especialistas pidieron al Senado transformar la discusión sobre la Guardia Nacional en un debate en torno a una política de Estado en materia de seguridad que incluya un plan con miras a reconstruir a las policías, es decir, la refundación de la estructura policiaca en el país.

El director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, expuso que dicho proceso debería abarcar los plenos derechos del policía “de una vez y para siempre”, y de manera irreversible, “a fin de saldar la deuda que el Estado tiene” con esos elementos.

En el marco del último día de audiencia pública sobre la creación de la Guardia Nacional, con el tema “Profesionalización, capacitación y uso de la fuerza en temas de seguridad”, representantes de diversas organizaciones expusieron sus opiniones y posicionamientos en torno a dicho cuerpo de seguridad.

López Portillo, también coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, refirió que en el debate de la creación de la Guardia Nacional se requiere la construcción de una política pública multisectorial que involucre lo más posible la participación ciudadana.

“Se llama prevención, control, cohesión social y participación ciudadana en equilibrio. Salgamos del espejismo dañino del uso de la fuerza como el medio para resolver nuestra pesadilla de violencia”, dijo.

A su vez, Alfonso Rodríguez Sánchez, especialista en seguridad, se manifestó en favor del servicio civil de carrera en el ámbito policial; de la antigüedad y permanencia de los elementos en las corporaciones, así como de la creación de una ley federal del trabajo policial en los tres niveles de gobierno.

Además, urgió a la creación de un instituto de seguridad social para todas las policías del país.

“Urge respetar su dignidad como personas humanas. De nada servirá capacitarlos e invertir recursos, y hacer debates, si los señores y señoras oficiales no tienen prestaciones de seguridad social que incidan en el bienestar social de su familias que los hagan sentir parte de la sociedad a la que protegen”, apuntó.

En tanto, Maité Azuela, analista política y defensora de los derechos humanos, pidió a los senadores analizar a fondo la propuesta del Ejecutivo en torno a la creación de la Guardia Nacional.

“El llamado sería a que no caigamos en esta confianza ciega. No legislemos con los ojos cerrados y abramos los ojos a un dictamen para no dejarle a un solo hombre esta responsabilidad”, expresó.

Asimismo, propuso la modificación al Artículo 76, en la fracción quinta, para que en la Guardia Nacional se integre una comisión conformada por un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y uno más de la oficina del Comisionado de Naciones Unidas en la materia.

Expuso que ambas instancias acompañarían en la elaboración de un informe semestral sobre el funcionamiento de la Guardia Nacional.

“El objetivo sería no personalizar la responsabilidad de un solo hombre, sino arroparlo y dotarlo de instituciones sólidas que puedan acompañarlo en la operación de la Guardia Nacional con una ley reglamentaria”, detalló.

Por su parte, Daira Arana Aguilar, representante de Causa en Común, expuso que “lo que hoy nos urge no es una Guardia Nacional, sino que ustedes (los senadores) se comprometan con la formación de policías civiles profesionales con capacitación adecuada, equipamiento y un trato digno”.

En tanto, Juan Carlos Salinas Sosa, capitán retirado y maestro en ciencias penales, señaló que la Guardia Nacional, indiscutiblemente, debe estar a cargo de un mando civil con conocimientos en seguridad pública y liderazgo probado.

“Ese liderazgo probado será determinante para la consolidación de esta Guardia Nacional”, aseguró el exmilitar, que participó en el análisis, diseño y formulación del plan estratégico de seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Puntualizó que es vital que la ciudadanía empiece a reconocer al policía a partir de un esfuerzo institucional profundo, de un liderazgo de las instituciones de seguridad pública y, sobre todo, de la Guardia Nacional.