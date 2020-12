Protestan, otra vez, contra AMLO; ahora por Tren Maya en Campeche

Vecinos de tres barrios insisten al Presidente cambiar ruta de tramo 2; advierten que no permitirán derrumbe de sus casas

Este viernes fue en Tabasco por la falta de apoyos que dicen no recibir tras las inundaciones. Decenas de pobladores rodearon el vehículo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy sábado es en Campeche.

No es la primera vez que lo hacen, pero aprovecharon la visita de López Obrador para reiterar que no dejarán sus casas y no permitirán que las desalojen.

Habitantes de tres barrios del centro de Campeche (Camino Real, La Ermita y Santa Lucía), se oponen a ser desalojados por el paso del Tren Maya, y exigen al Presidente modificar la ruta del tramo 2 que va de Escárcega a Calkiní.

Como los pobladores de Tabasco, los de Campeche interceptaron la camioneta del Presidente para entregarle documentos y decida la reubicación de las vías.

En los barrios de en Campeche, decenas de familias han vivido durante décadas junto a las vías del tren.

Y, dicen, ellos llegaron primero, algunos tienen títulos de propiedad de finales de 1800, se publicó en un reportaje el sitio Animal Político a finales de septiembre de este año.

“Ahora están en riesgo de tener que dejar las viviendas donde nacieron y crecieron, no solo ellos también sus padres y sus abuelos.

“El Tren Maya, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), va a pasar por la zona y las casas estorban”.

El tramo de la mega obra que pasará por esa zona es el 2, que ya se licitó y ganó el consorcio integrado por Operadora CICSA, S. A. de C. V. de Grupo Carso, de Carlos Slim, en convenio de asociación con FCC Construcción S. A., añadió Animal Político.

“Cada uno de los vecinos tenemos posturas distintas, pero todas y todos coincidimos en defender nuestro patrimonio y barrios que hemos habitado por tantas generaciones”, señalaron miembros del colectivo que congrega a pobladores de los tres barrios, y que hoy confrontaron a López Obrador.