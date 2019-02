Propuesta de funcionarios públicos no se apega a cultura de la legalidad: PAN

Contra la imposición de funcionarios públicos por parte del gobierno federal se declararon diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

En específico, se refirieron a los casos de Jenaro Villamil, como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y de Paco Ignacio Taibo II, en el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Igualmente, de Ana Gabriela Guevara, en la Comisión Nacional de Deporte (Conade), y de funcionarios de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Al hacer alusión a estos últimos, los diputados del PAN pusieron énfasis en el hecho de que renunciaran por no tener el perfil idóneo.

Así las cosas, amén de aseverar que actúa sin ética, censuraron que el gobierno federal no se apegue a la cultura de la legalidad en la propuesta de funcionarios públicos.

En ese tenor, los diputados del PAN no pasaron por alto el caso de la Comisión Reguladora de Energía.