Propone Morena reformar Código Civil para agilizar divorcios

La diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, de Morena, propuso modificar el Código Civil Federal, con el objeto de modernizar elementos en el procedimiento de divorcio para evitar procesos judiciales largos y así reducir la carga de trabajo de los juzgados familiares.

De transitar esta iniciativa, afirmó, los jueces familiares no podrán condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal y solamente bastará que cualquier cónyuge lo solicite, sin necesidad de expresar motivo alguno.

Señaló que al sujetar a las personas a causales para disolver el vínculo matrimonial atentan contra el derecho a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, en los que se encuentra el derecho a decidir el estado civil en el que se quiere permanecer, sin que el Estado lo impida de alguna manera.

Al presentar esta iniciativa que reformar los artículos 267, 270, 277, 279 y 281, la legisladora dijo que hay que considerar que es injustificado que se obliguen a que se acrediten causales para que proceda la demanda de divorcio, para poder disolver el vínculo matrimonial, a pesar de que su voluntad es no permanecer casado.

Cuaxiloa Serrano apuntó que se debe tomar en cuenta que el concepto de familia no se constriñe únicamente al matrimonio, sino que debe de abarcar otros lazos; que la unión entre dos personas no necesariamenterepresenta la base del núcleo familiar y que la protección a la familia no sea limitativa, sino enunciativa, como lo prevé el Artículo 4 y tratados internacionales signados por el Estado mexicano.

Otro de los puntos a considerar, precisó, es la argumentación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ N), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la contradicción de tesis 73/2014, donde se determinó la inconstitucionalidad de Códigos Civiles que establecen como única forma para divorciarse la demostración de ciertas causales de separación cuando no hay mutuo consentimiento, dado que afectan el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de quien se pretende divorciar.