Proclama Sánchez Cordero el fin de las antiguas formas de hacer política

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), proclamó el fin de las antiguas formas de hacer política.

Y que amén de haber sido enfrentados, se van superando las pruebas y retos que supusieron 2020.

“No encontré momento más apropiado para recordar que en dos años hemos desterrado las antiguas formas de hacer política que se utilizaban en el pasado; empecinados como estuvieron muchos actores políticos en hacer de la presión, la fuerza, el chantaje, la manera de dirigir la gobernabilidad, perdimos de vista valores como no robar, no mentir, no traicionar.

“Vivimos un reto de enormes dimensiones y es muy probable que tengamos que enfrentar otros, tan diversos como difíciles, que habrán de poner a prueba nuestra solidaridad, nuestra unión y determinación para salir adelante, pero sobre todo nuestra capacidad de tener esperanza”, refirió Sánchez Cordero en mensaje de fin de año.