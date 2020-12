Preguntan a AMLO sobre advertencia del INE… y vuelve a hablar de elecciones

Sobre la advertencia del Instituto Nacional Electoral de no emitir opiniones sobre el proceso electoral próximo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está a la espera de que el Poder Judicial, o al que corresponda, le informe si puede o no puede hacerlo.

Desde hace una semana, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, ha reconvenido al Presidente de no hacerlo porque viola la ley.

Estamos haciendo una consulta y defendiendo nuestro derecho a informarle al pueblo y nuestro derecho a expresarnos, afirmó.

Que la autoridad decida si vamos a poder hablar de la democracia o no, y si va a estar vedado para el Presidente, insistió.

“Si va a estar prohibido hablar de democracia en México”, señaló.

“Si puedo hablar de que no debe llevarse a la práctica lo de siempre, que no de haber fraudes, compra de votos, que me lo digan.

“Estamos defendiendo la libertad que tenemos de expresarnos. No es expresarnos para favorecer a ningún partido, sino que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes”, agregó.

¡Y… seco!, que se arranca hablando de lo que no debe hablar, de elecciones, votos.

“Me tiene que decir el Poder Judicial, o el que corresponda, si puedo o no puedo hablar de estos temas”, expresó.

El Presidente dijo que siente que el INE tiene una posición diferente a la nuestra.

“Cuántos fraudes vieron pasar por el INE y se hicieron de la vista gorda”.