PRD pide la expulsión de Toledo

La Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió al órgano de Justicia Intrapartidiaria del instituto político la expulsión del diputado federal Mauricio Toledo.

Lo anterior, tras la publicación de una grabación en la que supuestamente el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, reconoce que a los trabajadores se les pide 10 por ciento de su sueldo, o ‘diezmo’, para el diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez, y para el PRD.

“Con fundamento en el artículo 39 fracción XIV, así como el artículo 106 del Estatuto se le informa el Órgano de Justicia Intrapartidaria, para que inicie proceso de expulsión en contra de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez fundado y motivado conforme lo establecido en el artículo 105 incisos d), f) y h) del Estatuto vigente”, señaló el PRD en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Agregó que el partido no tolerará indicios ni actos de corrupción de parte de ningún militante. Además, dijo que Toledo no ha cumplido con sus cuotas partidarias. “Por lo tanto no vamos a permitir que se pidan diezmos”.

El alcalde de Coyoacán se deslindó de los supuestos actos de corrupción dados a conocer en las últimas semanas en la demarcación, y aseguró que, hoy más que nunca, trabajará por el bien de la alcaldía y “sin chismes”.

En tanto, la Dirección Nacional Extraordinaria del partido se desmarcó de presuntos actos de corrupción relacionados con el diputado federal Mauricio Toledo y exhortó a que acusaciones atribuidas a Negrete hacia el legislador sean investigadas.