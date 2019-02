Plantean dejar sin efecto decreto por el que se establece el Horario de Verano

El Congreso de la Ciudad de México analizará, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, la propuesta, con punto de acuerdo, para solicitar al gobierno federal dejar sin efecto el decreto por el que se establece el Horario de Verano en México.

El diputado de Morena Carlos Castillo Pérez destacó la importancia de la propuesta, toda vez que, precisó, los cambios de horario “traen consecuencias nocivas en la salud de la población, principalmente en las personas adultas mayores y niños”, además de que no generan beneficios económicos o energéticos evidentes.

Detalló que en julio del 2018, la Comisión Europea llevó a cabo una encuesta sobre el tema, en la que se determinó que los cambios de horario generan entre la población cansancio, falta de concentración y estrés.

“Esta encuesta es un indicador de que el cambio de horario perturba el biorritmo natural de las personas y se convierte en factor de estrés e inconformidad en la población, y eso nos hace replantearnos su funcionalidad”, afirmó.

Recordó que en México, el cambio de horario se implementó en 1996, con el propósito de aprovechar los periodos de más iluminación natural.

Sin embargo, acotó, “hay sectores que consideran que la medida no representa un ahorro energético y, al contrario, conlleva un impacto negativo en la vida y bienestar de las familias”.

El legislador indicó que en la Ciudad de México corresponde ajustar los relojes dos veces al año, bajo un esquema que, precisó, “a una gran parte de la población le genera molestias y afectaciones, que van de las leves a las moderadas en su salud, durante el periodo de adaptación”.

Castillo aseguró que los desequilibrios físicos que puede experimentar una persona que se somete a un cambio repentino, como el que se comenta, son diversos.

“Varias investigaciones han demostrado que aumenta en 5 por ciento la posibilidad de sufrir ataques al corazón durante los tres días posteriores al cambio de hora. Asimismo, existen estadísticas que indican que el lunes posterior al cambio de horario hay más accidentes de tráfico y de trabajo”, abundó.

“La idea de adelantar el reloj en verano nació para ahorrar energía, pero los datos señalan que los ahorros no son significativos. Existen estudios que sostienen que el cambio de horario no es funcional para ahorrar energía, ya que la menor demanda para la iluminación se compensa con un incremento de la demanda para calefacción (en otoño e invierno) y aire acondicionado (en primavera y verano)”, afirmó.

Además, generan cansancio extremo, irritabilidad, insomnio, ansiedad, poca concentración y un bajo rendimiento laboral y escolar, en tanto el organismo se ajusta al nuevo horario, de ahí la importancia de eliminar los husos horarios en México”, concluyó el diputado.

Al respecto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) solicitó que el exhorto se realice a la Cámara de Diputados, toda vez que está en su facultad realizar el cambio.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y discusión.