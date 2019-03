Piden observadores en encuesta de Morena para elegir candidato en Puebla

El senador con licencia y precandidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, solicitó la presencia de observadores en la encuesta que realizará el partido para definir a quien competirá en las elecciones del 2 de junio próximo.

En conferencia de prensa, detalló que presentará un escrito dirigido al Comité Ejecutivo Nacional y al de Elecciones de Morena, así como a la Comisión Nacional de Encuestas para que se les permita a él y a los precandidatos Nancy de la Sierra y Luis Miguel Barbosa tener observadores para acompañar el proceso de atención a la encuesta.

“Respetando, claro, el procedimiento estadístico y la organización de diferentes equipos, comprometiéndome a no intervenir en el procedimiento en virtud de que la imagen del gobierno del estado contra el proyecto democrático que representa Morena ha sido claro y tácito”, expresó.

Aseguró que el documento, que será presentado este día, busca salvaguardar los derechos de los firmantes, aunque aclaró que firmó bajo protesta pues aún presentará dos escritos ante la Comisión de Honor y Justicia sobre la parcialidad de la dirigencia y la injerencia del gobierno del estado en este proceso de selección.

“Voy a estar muy atento, con la ley en la mano voy a defender mis derechos, no me vengo a quejar ni a asegurar que me bajaron de la contienda, es el temor que tiene a un ciudadano que defiende derechos de Puebla”, expresó el aspirante a ser candidato de Morena al gobierno poblano.

Se dijo tranquilo y confiado, pues los cierres de campaña no mienten y la respuesta de militantes fue extraordinaria, con más de 39 mil hombres y mujeres libres que acudieron, “quiero que la democracia se respete y que tengamos la garantía de que no habrá mano en el proceso”, aseveró.

Armenta Mier puntualizó que cuenta con planes A, B y C, que es estar siempre del lado de Morena.