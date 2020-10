Pide AMLO a Frenaaa dejar discurso incendiario y destructivo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la calma y a la cordura a los miembros del movimiento Frente Nacional AntiAMLO, y que dejen el discurso incendiario y destructivo.

El conservadurismo, afirmó, es muy autoritario.

“Que no hagan apología de la violencia. He escuchado una o dos veces a los dirigentes de Frenaaa y su discurso no solo es incendiario, sino muy destructivo.

“Incluso no solo por lo que deseen al prójimo, sino lo que ellos podrían hacerse de daño con tal de trascender o de afectar, en este caso, nuestro movimiento.

“Podemos tener diferencias, pero todos somos mexicanos, liberales y conservadores, somos seres humanos. Respetarnos y no agredirnos”.

“Es una especie de fanatismo muy especial. Eso está en la historia, es Hitler, es Franco, es Pinochet, no estoy inventando nada de los que son capaces, aseguró.

En días pasados se reveló que en una entrevista Gilberto Lozano, líder de Frenaaa, aseguró que existen miembros “bien entrenados”, que no permitirán agresiones, y que nunca pondrán “la otra mejilla”.

Repitió, por enésima vez, que ha sido el Presidente más insultado en la historia de México, como Francisco I. Madero.

Expresó que los dirigentes del Frenaaa pueden descansar ahí, en el Zócalo, porque no van.

López Obrador se burló de las casas de campaña de Frenaaa que este martes fueron afectadas por el viento. Dijo que lo culpaban a él de tener unos ventiladores desde Palacio Nacional, y lanzó una carcajada.

Insiste en que en su gobierno ya no se violan los derechos humanos, que no hay torturas y ya no hay masacres.

Pidió que por ahora sus simpatizantes no realicen ninguna manifestación en su apoyo por protección ante la pandemia. Pero que después su movimiento regresará al Zócalo.

“Incluso pediremos a Frenaaa que nos den oportunidad, el Zócalo es de todos. Que se vaya a la Plaza de Santo Domingo, que ya estuvieron mucho tiempo en el Zócalo, y después regresen”, dijo.