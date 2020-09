Para Muñoz Ledo, Delgado no es, ni de lejos, de su peso político

En entrevista con un diario de circulación nacional, Porfirio Muñoz Ledo aseguró que Mario Delgado no es, ni de lejos, de su peso político.

“Soy testigo y actor de hechos en la vida democrática de México que son indiscutibles.

“¿De veras que estoy ansioso por algo?”, refirió Muñoz Ledo ante los señalamientos de Delgado en el sentido de que hay desesperados de que llegue a la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“¿Desesperado yo? ¿A mi edad?”, apuntó el también aspirante a la presidencia del partido.

Al abundar sobre Delgado, Muñoz Ledo aseveró que tanto a él como a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), les aterra que tome las tiendas de Morena.

“Y ahora sí lo denunció con toda su fuerza.

“Ellos tienen un terror muy grande de que yo llegue, por lo que dije para que se fueran curando en salud, que si yo llegaba al partido los auditaría”, puntualizó Muñoz Ledo.

En cuanto al espionaje de que fueron objeto Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, y Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente del partido, aseveró que se trata de una muestra de cómo son los que buscan quedarse con la fuerza política.

“El espionaje muestra cómo se las gastan.

“No.

“El tema no es el espionaje; no me preocupa; es para espantar ingenuos; el tema es el abuso; el tema es la inmoralidad; el tema es desbarrancar la ideología, los principios de un partido, en aras, perdón que lo diga, de intereses venales”, hizo notar Muñoz Ledo.