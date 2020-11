Para Gertz Manero, Peña Neto es traidor a la patria. El juez duda

En el momento más oportuno, cuando más lo necesita el gobierno del presidente López Obrador, empezó el baile con música electrónica a partir de las denuncias del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, contra quienes fueron sus superiores en el sexenio pasado, en especial el ex presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

La revelación de persecución de la Fiscalía General de la República contra el ex mandatario se hace pública cuando estamos a punto de alcanzar el millón de contagiados por el coronavirus, la muerte de 100 mil mexicanos a causa de la pandemia y unas horas después que en franca confrontación con López Obrador los 10 gobernadores de la Alianza Federalista manifestaron a Joe Biden su reconocimiento como ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Es decir, en lugar de hablar de López Obrador, de López Gatell y de otros personajes de la Cuarta Transformación, ahora Peña Nieto está en el centro de la arena.

Ya no podrá decir esta mañana el presidente López Obrador que el periódico Reforma de Alejandro Junco se comporta como un “libelo inmundo”, pues en el segundo día de publicaciones exclusivas de documentación de la Fiscalía General de la República, reveló que para la Fiscalía el ex presidente Peña Nieto fue “cabeza de un aparato de poder criminal” y cohecho, pero también “traidor a la patria” por impulsar reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras.

No hay novedad porque la FGR de Alejandro Gertz Manero actúa con base en las denuncias del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, presentadas en ese sentido. Tampoco es novedoso que el juez regresara la solicitud de orden de aprehensión sin pronunciarse sobre su procedencia.

Habrá que esperar para conocer las razones por las que un juez regresó la solicitud a la FGR, pero en lo referente a delitos electorales, al menos los de 2012, hay prescripción.

Por lo demás Gertz Manero podrá negar que la filtración es achacable a la Fiscalía y que en todo caso Abel Barajas pudo obtener la información en el juzgado, pero lo verdaderamente importante es la oportunidad de la difusión del caso.

La acusación de la FGR contra el ex mandatario es sin duda el evento más espectacular en lo que va del sexenio, porque López Obrador podrá alegar no ser quien persigue a Peña Nieto pues el fiscal Gertz Manero es tan autónomo que hace varios meses que no se hablan ni siquiera por teléfono, pero también podrá usar la devolución de la solicitud por parte del juez, es decir, la autonomía del Poder Judicial, para alegar ser ajeno a la persecución.

Lo innegable es que la revelación de la acusación contra Peña Nieto y varios personajes más del pasado inmediato cayó como anillo al dedo a López Obrador cuando más lo necesita.

Ahora sólo falta saber si Peña Nieto echa mano del material que acumuló previendo embestidas en su contra.