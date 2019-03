PAN busca mayor atención y programas de protección para las mujeres

A unos días de que se conmemore el "Di?a de la Mujer", el pro?ximo viernes 8 de marzo, Romero Hicks, señaló que el panorama para ellas no es alentador frente la austeridad, pues muchas mujeres ya no contarán con estancias infantiles y las niñas que acudían a éstas ya no gozara? de los beneficios, lo que traduce en una pe?rdida de derechos