Órganos autónomos consolidan fase democrática, señala Transparencia

"No puede haber consolidación democrática si no hay mecanismos y contrapesos que limiten ejercicios de poder de todos los órganos públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la misión de los órganos autónomos no es cómoda", consideró Javier Acuña Llamas