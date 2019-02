Oposición en San Lázaro defiende propuesta alterna en educación

Los líderes de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados defendieron su propuesta alterna de reformas en materia educativa que se construyó a partir de la visión de organizaciones civiles.

Desde la máxima tribuna de San Lázaro, el priista René Juárez Cisneros señaló que se busca un sistema educativo de calidad, alejándolo para siempre de intereses políticos y partidarios.

Afirmó que el desarrollo de un país pasa irremediablemente por su educación, por eso ha querido construir, a partir de la visión de organizaciones civiles, un planteamiento que permita enriquecer la visión del gobierno desde otras voces.

Ello, agregó, para lograr un objetivo fundamental, que tiene que ver con la construcción de un sistema educativo de calidad, que garantice a los niños la posibilidad de una formación sólida que les permita enfrentar el futuro.

Dijo que se trata de garantizar y analizar un tema que es de la mayor trascendencia, el tema financiero para asegurar un sistema educativo de calidad hacia adelante y, sobre todo, escuchar al actor fundamental, el maestro.

Por su parte, el panista Juan Carlos Romero Hicks sostuvo que están a favor de una evaluación formativa, no punitiva, integral y que de mejores condiciones a todas las personas.

“Mantenemos la rectoría del Estado, la calidad como un propósito, la autonomía universitaria, así como la educación inicial y el contrapeso de la evaluación”, resumió.

Señaló que hoy que se inicia el debate con las audiencias públicas, la propuesta alterna va a ser de gran inspiración para buscar una visión integral, incluyente y que esté a la altura de lo que México merece.

En su turno, el diputado del PRD José Ricardo Gallardo Cardona afirmó que impulsan el proyecto por el bien de la educación.

“Queremos una educación que sea y tenga evaluaciones formativas, capacitemos a todos los maestros en México, no los corramos. Queremos una educación incluyente, porque hay datos que nos deberían de preocupar y que no los hemos visto o no los hemos tomado en cuenta”, subrayó.

En ese contexto, aseveró que una de cada siete escuelas a lo largo y ancho del país no tiene ni baños; cuatro de cada ocho escuelas no están preparadas para albergar a niños con discapacidad.

“Las escuelas se tienen que adaptar a los niños y niñas de este país, no al revés; eso no puede ser, eso debe de cambiar. Por eso hoy venimos a presentar un gran proyecto RED (Re-Educación y Derechos)”, puntualizó.

Por Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla resaltó que un país sin educación no tiene futuro. “La educación es el instrumento fundamental que permite la equidad y justicia social, es un derecho constitucional y es, por supuesto, un bien público”.

Afirmó que con su iniciativa, los cuatro coordinadores de los grupos parlamentarios opositores tienen como propósito fundamental proponer un gran pacto por la educación.

“Asociaciones civiles y grupos parlamentarios proponentes planteamos de manera puntual la incorporación de un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, principios y propósitos de la educación, el reconocimiento de los educandos como titulares del goce efectivo del ejercicio de los derechos vinculados al tema educativo”, concluyó.