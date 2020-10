“No fue ‘karma’, sino Covid-19”: Salinas Pliego sobre contagio

El presidente de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, negó que su contagio de coronavirus haya sido por “karma”.

“No fue ‘karma’, sino Covid-19”, aseguró a un cibernauta el empresario, quien dijo sentirse muy bien y seguir trabajando.

“#BuenosDiasATodos hace mucho tiempo que no me levantaba tan tarde, les cuento que me siento muy bien y desde acá sigo trabajando.

“Gracias por todos sus mensajes y a todos los medios por estar pendientes de mi.

“Ya hasta siento que somos buenos amigos”, refirió Salinas Pliego vía Twitter.