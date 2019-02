Niega Osorio Chong bloqueo a planteamientos del gobierno

En el tema de la Guardia Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no está negociando una cosa por otra, indicó Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del tricolor.

En entrevista previa a la sesión de la Cámara Alta, señaló que su bancada, simplemente, pone sobre la mesa las posibles violaciones a los convenios internacionales que implicaría la minuta propuesta por los diputados.

Aclaró que no hay una contrapropuesta; “a la minuta que nos envió la Cámara de Diputados le estamos haciendo modificaciones con un buen ánimo de que pueda ser una Guardia Nacional que sirva al país, pero que proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Osorio Chong indicó que más allá de los tiempos que se han propuesto para que esté listo el dictamen y se vote en el pleno la reforma constitucional, lo importante es que haya apertura para lograr una negociación que le convenga a México.

Sostuvo que tal como viene planteada por la Cámara de Diputados, la Guardia Nacional podría afectar a la población civil.

Y consideró, incluso, que las propias Fuerzas Armadas podrían agradecer que no se apruebe como está previsto.

Osorio Chong explicó que “estamos haciendo un acuerdo entre varios partidos políticos para después llevarlo a la mesa con la mayoría del Senado”.

Sobre lo dicho por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en cuanto al número de votos que faltan, opinó que “debería estar preocupado en buscar los acuerdos necesarios para que podamos ir todos con ellos”.

El coordinador de la bancada priísta en el Senado negó que haya un bloqueo a los planteamientos del gobierno; “lo que hay son recomendaciones y correcciones ante estas iniciativas que están teniendo”, dijo.

Finalmente, se refirió a los candidatos propuestos para la Comisión Reguladora de Energía (CRE) quienes, en su opinión, no cubren los perfiles profesionales.