Niega Delgado que AMLO lo apadrine en su afán de dirigir Morena

Ha decidido no meterse en el partido, como lo hacían otros titulares del Ejecutivo federal, asevera

Mario Delgado, aspirante a la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), negó estar apadrinado, en conferencia de prensa en Acapulco, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, incluso, acotó, ha decidido no meterse en el partido, como lo hacían otros titulares del Ejecutivo federal

“No lo puedo negar, porque es pública que tengo una relación muy cercana con el presidente, de trabajo; son 20 años que venimos trabajando con él, pero, evidentemente, ser el coordinador del grupo, y presidente de la Jucopo, hay relación cercana con él; es una relación institucional, de trabajo, de diálogo, entre poder Legislativo y Ejecutivo, pero es muy diferente de las tareas partidistas”, refirió.

Por otra parte, Delgado dijo ver compañeros desesperados por la posibilidad de que se haga de la dirigencia de Morena, a los que, no obstante, les tendió la mano, amén de enviarles un fraternal brazo.

Asimismo, se dijo promotor de la unidad.

“Soy promotor de la unidad.

“Veo compañeros desesperados por la posibilidad de que sea dirigente; a ellos les tiendo la mano y les envío un abrazo fraterno.

“No tengo ningún rencor en mi corazón y no me conduzco a través de sectarismo ni influyentismo, ni amiguismo; no tengo grupo; voy a actuar de manera imparcial, con responsabilidad de conducir un movimiento como éste”, puntualizó Delgado.