Muñoz Ledo interpone denuncia contra Delgado ante la FEPAFE

Vía Eduardo Núñez, su abogado, Porfirio Muñoz Ledo denunció a Mario Delgado por utilizar, indebidamente, recursos públicos para posicionarse electoralmente, compra de conciencias y despilfarro, en despoblado, de dinero del pueblo.

“Con la presentación de esta denuncia, de carácter penal, se hace un fuerte llamado no sólo a la militancia y simpatizantes de Morena, sino, en general, a la ciudadanía para someter al juicio de la autoridad lo que no representa más que el reflejo de los viejos y más pútridos vicios de la antigua y caducada fórmula de hacer política; la búsqueda del poder sólo por el placer de ostentar el mismo; la obtención indebida de ventaja electoral sacando provecho de los cargos de elección popular, siendo que éstos deben ser, exclusivamente, para servir al pueblo, y no para servirse de él mismo”, estableció el litigante sobre la querella, presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE).