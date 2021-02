Mujer ultrajada por Salgado Macedonio insta a AMLO a ponerse en su lugar

En las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó Basilia Castañeda impedir que Félix Salgado Macedonio sea postulado como candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del estado de Guerrero tras haber abusado sexualmente de ella.

“Creo que esto ya es cuestión de la autoridad mayor; yo creo que, aquí, la última palabra la tiene el presidente.

“Estoy aquí; ya rendí mi declaración y espero que lo escuche también y que pueda entender que eso no es una mentira, que estoy aquí estoy dando la cara.

“Le diría que sea serio, que se ponga en el lugar de la víctima; no puede defender a un violador porque desde que me pasó todo esto me ha jodido la vida.

“Esto no se supera con nada; yo creo que 100 años que viva, y que tenga conciencia, voy a decirle lo mismo”, aseveró Castañeda tras comparecer, formalmente, ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena y sentenciar que no se detendrá hasta conseguir justicia, aunque ello implique que ponga en riesgo su vida.

“Estoy yo, aquí, dando la cara y no me van a callar, a menos que me maten; mientras no.

“Tengo mucho miedo de que este señor sea gobernador porque ¿qué me puedo esperar yo; que vayan a mi casa? ¿Cómo voy a vivir así? Si ha hecho cosas así sin ser gobernador, ahora que lo sea no puedo quedarme a vivir.

“Quisiera que todo esto se aclarara y se arreglara para que no tuviera yo que pedir asilo político, porque si no llega a haber ninguna respuesta buena del presidente, porque él es el que tiene la última palabra, tendría yo que pedir asilo a cualquier país que me quiera apoyar”, remarcó Castañeda, quien se hizo acompañar por algunos de sus abogados.