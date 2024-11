Morena sigue siendo la esperanza de México: Isaac Montoya

El alcalde electo de Naucalpan está comprometido a cumplirle al pueblo * Seré el primer presidente municipal que emana, que viene de una formación dentro de Morena y que venimos de trabajar siempre en este gran partido, en este gran movimiento, añade Montoya Márquez

ERIC GARCÍA

Isaac Montoya Márquez, alcalde electo de Naucalpan, sigue detallando a IMPACTO, La Revista, su ruta a seguir para cumplirle al pueblo y teniendo como prioridad consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Morena sigue siendo la esperanza de México, expresa Montoya Márquez.

Seré el primer presidente municipal que emana, que viene de una formación dentro de Morena y que venimos de trabajar siempre en este gran partido, en este gran movimiento, añade Montoya Márquez.

De esto y más nos habla el alcalde electo de Naucalpan.

—¿Estás comprometido a cumplirle al pueblo de Naucalpan?

“Sí, totalmente, y como dice el juramento y que está establecido también en la Constitución Política, el poder radica en el pueblo y si así no lo hiciere de gobernar para el beneficio de todos que el pueblo lo demande, como se le ha demandado a quienes ahora les despiden y les dicen ya no nos sirven y derrotamos en las urnas a los prianistas.

“Ahora a nosotros nos toca cumplir y honrar ese deber y me toca ser no solo el alcalde más joven, no solamente el alcalde de las colonias, sino también el primer presidente municipal que emana, que viene de una formación dentro de Morena y que venimos de trabajar siempre en este gran partido, en este gran movimiento.

“Tenemos muy claro a qué vamos, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, con qué contamos y no va a haber obstáculos suficientes para detenernos”.

—¿Cómo calificas a Morena?

“Lo califico como un proyecto, un partido, un movimiento que se ha mantenido fiel a sus principios, ideales, congruente, no ajeno de contradicciones, no ajeno de situaciones que de pronto comprometen la esencia de nuestro movimiento, pero que para ello estamos gente que venimos de la hechura y de la esencia de este movimiento de la mística militante; que desde donde estemos siempre vamos a defender los ideales y las causas que hoy dan vida y forman la Cuarta Transformación, pero que en esencia es un movimiento obradorista, progresista, una lucha que siempre es pensada en favor de las causas justas, de garantizar un estado con una presencia mayor, no por capricho ni burocracia, sino para garantizar y velar por el bien común y evitar los excesos que muchas veces se cometían cuando se anteponían a lógicas lucrativas y patrimonialistas, por encima de cuestiones que tenían que ver exclusivamente con el bienestar social de las grandes mayorías del pueblo de México.

“Entonces yo veo a Morena como un partido de movimiento que sigue siendo la esperanza de México y que hoy se refrendó en las urnas y que tenemos ese gran deber y responsabilidad de no fallar a la gente.

“Los errores que se puedan cometer, pues hay que corregirlos y no estar cerrados a la crítica, mucho menos a la autocrítica”.

Con estas palabras, se ve claramente que el segundo piso de la Cuarta Transformación se consolidará en Naucalpan al primer minuto del 2025, día en que iniciará una nueva administración en el municipio mexiquense bajo la dirección y gestión de Isaac Montoya.