Morena por Guerrero, SLP y NL de la mano del PVEM y del PT

En aras de hacerse de las gubernaturas de Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) negociará alianzas con los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo.

Así lo estableció Mario Delgado, su nuevo presidente, quien refrendó su compromiso de abonar a la unidad de la fuerza política.

Paralelamente, el ex coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados dio cuenta de la conformación, para el próximo mes, del nuevo Consejo Consultivo Nacional del partido, al que, además de Porfirio Muñoz Ledo, se invitará a miembros del gabinete, gobernadores y legisladores.

En tanto, amén de refrendar su compromiso de abonar a la unidad de Morena, Delgado dijo tener la disposición y apertura a trabajar en equipo, apegado a los principios de la fuerza política de no mentir, no robar y no traicionar.

“Asumamos el momento histórico que estamos viviendo; démosle al pueblo de México la dirigencia que merece y, con altura de miras, comprometámonos a hacer todo lo necesario para que a Morena le vaya muy bien en las elecciones del 2021.

“Ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados y consolidemos la Cuarta Transformación”, refirió Delgado en el marco de la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento Regeneración Nacional.