México, país seguro para invertir

Propone PRI poner orden a las relaciones comerciales entre usuarios y prestadores de servicios * El partido tricolor es pionero en proponer un esquema de protección laboral para atender la demanda de más de 658 mil trabajadores que no cuentan con seguridad social

ERIC GARCÍA

Cristina Ruiz Sandoval, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reformas al Código de Comercio con el propósito de regular la relación comercial entre plataformas de prestadores del servicio y usuarios en el Código de Comercio que no está establecida en la Ley Federal del Trabajo.

En su iniciativa la senadora mexiquense asegura que el PRI fue pionero en proponer un esquema de seguridad social para los prestadores de servicio de las plataformas, en respuesta a la demanda de más de 658 mil trabajadores que no cuentan con seguridad social, iniciativa que, recordó, Morena no quiso impulsar cuando fue presentada en octubre de 2022.

Precisó que el vínculo que existe entre las plataformas y los prestadores de servicio es una relación comercial, no es una relación laboral, por lo que su iniciativa propone incluir como actos de comercio las relaciones a través de las plataformas digitales.

Se trata, abundó, de adicionar un capítulo tercero denominado los contratos mercantiles de las plataformas digitales, que regulen las definiciones de las partes plataformas-usuarios-prestadores de servicios, especificando las obligaciones de las plataformas digitales y donde queden incluimos pagos puntuales, tarifas justas, pago del Seguro Social, esquemas de seguridad para usuarios y los prestadores de servicio, entre otras.

También proponemos regular los contratos de las plataformas digitales, así como crear obligaciones y derechos a los usuarios y a los prestadores del servicio para generar un ambiente seguro para todas y todos.

Por último, aclaró que, si se regulan las plataformas en la Ley Federal del Trabajo, se tendría que limitar la jornada laboral a lo establecido en la ley, se crearía una relación laboral que hoy no existe, se harían más retenciones a las ganancias de los prestadores de servicio, porque ahora serían sueldos.

“Como ven nosotros sí queremos seguridad social para los prestadores del servicio, pero también queremos regular el servicio en beneficio de todas y todos, tarifas justas, seguridad para todas y todos y algo que impulse este mercado y que no lo asfixie. No acabemos con un esquema que hoy permite el autoempleo de millones de personas, no acabemos, por no profundizar en su análisis, con un esquema que genera beneficios para todas y todos”, concluyó.