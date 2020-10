“México no es colonia” de nadie: AMLO; pero no toca con EU el caso Cienfuegos

El Presidente asegura que no abunda porque respeta proceso electoral estadounidense… pero que sí defenderá al Ejército

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio una amplia explicación sobre por qué no puede abundar en comentarios sobre la actuación no compartida de Estados Unidos en la detención del general Salvador Cienfuegos, pero puntualizó que México no es colonia de ningún país extranjero.

La principal causa, expresó, es que en Estados Unidos se vive un momento electoral que culminará la próxima semana.

En el contexto de este tema, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, dijo que ya hubo un reclamo a Estados Unidos por no compartir información ni dar a conocer con anticipación la detención.

Que se hizo de voz y por escrito.

El titular de la SRE señaló las propias declaraciones este miércoles del Embajador de EU en México Christopher Landau, en el sentido de que ni él pudo compartir la información por tratarse de un Gran Jurado.

Lo que no dijeron es que el protocolo de Gran Jurado es un asunto interno de EU, como para México la propia detención de un ex secretario de la Defensa.

Afirmó que buscan que no se vaya a utilizar que “nos peleamos con el gobierno de EU, que se van a romper las relaciones”.

“No hay ninguna postura, todo a su tiempo, en el marco de la legalidad, sin balandronadas”, añadió.

En periodos electorales siempre se genera sospecha, dudas, de por qué ahora, expresó.

Dijo que el gobierno mexicano podrá hablar sobre el tema más abiertamente después de las elecciones el martes 3 de noviembre en Estados Unidos.

En su momento, el Presidente volvió a afirmar que en México ya no operan agencias de seguridad estadounidense. Sin embargo, las oficinas de la DEA aun tienen actividad en ciudades como la Capital mexicana, Jalisco, Nuevo León, y otras.

López Obrador también aseguró que cuando se presentó el asunto de Ovidio Guzmán, el año pasado, Estados Unidos propuso “apoyo”, pero que el gobierno mexicano la rechazó, y Donald Trump aceptó.