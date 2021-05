México concede razón a reclamo laboral de EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ya dio respuesta a Estados Unidos sobre la petición de revisar la supuesta negación de derechos a trabajadores de la planta General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, denuncia que, dijo, no tiene nada que ver en la relación bilateral, ya que son cosas diferentes

“No tiene nada que ver, son cosas diferentes. Nosotros ya dimos respuesta a la denuncia de Estados Unidos porque, en efecto, en la planta de esta empresa se llevó a cabo un recuento para resolver sobre la titularidad del contrato y hubo muchas irregularidades en la elección”, detalló en su conferencia mañanera.

La Razón publicó este jueves que México se enfrenta a la primera demanda laboral en torno al nuevo T-MEC, debido a que en la planta de Guanajuato se negó el derecho a la libre asociación y negociación colectiva por parte de los trabajadores de GM; por ello, el país tiene 45 días para conocer si hubo o no violación de los derechos laborales.

En caso de que se valide como cierto, la empresa puede hacerse acreedora a la imposición de aranceles o hasta el bloqueo de importaciones.

Al respecto, el Jefe del Ejecutivo dijo que EU tiene razón, y que anteriormente ya se había constatado y denunciado. Señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya había actuado descalificando esa elección, que fue violatoria a la legislación laboral.

“Fue violatoria a la legislación laboral; entonces ya se dio una respuesta de que se tiene que reponer el proceso de elección y que aceptamos la recomendación que hace el Gobierno de Estados Unidos”, detalló.

López Obrador aseveró que no deben existir fraudes en las elecciones de dirigentes y en las asambleas para elegir la titularidad de los contratos colectivos; además, señaló que es recíproco que puedan presentar quejas ante la violación de derechos laborales de trabajadores mexicanos en esa nación.

“Es recíproco y nosotros también podemos presentar quejas si hay violación a los derechos de los trabajadores en EU, este es el caso para México”, aclaró.

El mandatario federal aseguró que estas quejas no tensan las relaciones entre ambos países, pues es algo bueno del Tratado, ya que antes no se incluían estos temas: “fue una demanda del Gobierno de EU, y en particular de los demócratas, para que aprobaran el Tratado, estableciendo ciertas condiciones que coincidían con lo nuestro”.

Además, refirió que en torno a la democracia sindical, en México se aprobó una reforma laboral, y los demócratas quisieron que se estableciera en el tratado, por ello se llegó a un acuerdo y por ello el país está en condiciones de cumplir.

Recordó que en las negociaciones del T-MEC, se había negociado mal de que entrara el petróleo como un bien sometido a intereses de los tres países, “dijimos no, la política petrolera la definimos los mexicanos, y eso llevó a suspender las pláticas y a momentos de tensión, pero al final se quedó como nosotros lo propusimos”.

En torno a los trabajadores agrícolas mencionó que las quejas son por maltrato y violación de sus derechos, por ello, estarán pendientes para que no se abuse de ellos.

El dato: El lunes, sindicatos de EU presentaron una queja contra Tridonex, una empresa de autopartes, en el marco del T-MEC, por supuesto acoso por intentar forma un nuevo sindicato.

Mecanismo de respuesta

El proceso de etapa consultiva del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, implementado en el T-MEC, tiene como principal característica que no debe durar más de cuatro meses, utilizando los primeros 45 en la presentación de la queja por algún socio comercial y la integración del expediente.

De acuerdo con el documento “T-MEC y su Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Una guía de acción para México”, en esa etapa también se determina si existe denegación de derechos a los trabajadores; de ser el caso, se trabaja en consultas para aclarar los motivos de la demanda, pero de no haber alguna falta y los socios están de acuerdo, se da por concluida la controversia.

México tendrá tres días naturales para presentar un plan de reparación si el motivo de la demanda tiene lugar. En ese mismo periodo se integrará un panel de resolución de controversia, el cual incluirá un pronunciamiento sobre la gravedad del caso que es la base para que la parte reclamante (Canadá o Estados Unidos) determine la sanción comercial por la denegación de derechos laborales.

STPS da 30 días para reponer proceso en GM

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fijó un plazo de 30 días naturales improrrogables al Sindicato de la Industria Automotriz “Miguel Trujillo López”, para reponer el proceso de Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato.

Luego de las graves irregularidades detectadas durante dicho procedimiento, que originó la primera disputa laboral entre Estados Unidos y México en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la dependencia federal determinó su anulación y que en el nuevo proceso se ofrezcan las garantías de que no habrá coacción ni presión a los empleados.

La dirigencia sindical fue notificada el miércoles de la resolución adoptada por la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la STPS, por lo cual deberá atender la reposición, con fechas y horarios que garanticen condiciones de participación plural, amplia y ordenada de la totalidad de las y los trabajadores con derecho a votar.

En el resolutivo se establece que para el desahogo de la reposición del procedimiento de legitimación del contrato colectivo de mérito, el sindicato debe utilizar el padrón y el listado de trabajadores con derecho a votar que fue registrado en su aviso de fecha 23 de marzo de este año, previa validación de la STPS.

“El sindicato publicará con al menos 10 días hábiles de anticipación a la fecha de la consulta, la convocatoria y el listado de trabajadores con derecho a votar, debiendo fijar esta documentación en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo”, agregó.