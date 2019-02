Mauricio Toledo sin nada de qué preocuparse

El diputado Mauricio Toledo, del PRD, reveló que siete legisladores estudian la posibilidad de abandonar la bancada del partido y tomar decisiones que benefician al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al país.

Luego de acusaciones en su contra por presuntos cobros de cuotas a trabajadores de la delegación Coyoacán y la existencia de 300 “aviadores”, el legislador responsabilizó a un sector de su partido de estar atacándolo desde hace unos meses por apoyar la Guardia Nacional y una serie de iniciativas del Ejecutivo.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó las acusaciones y sostuvo que no tiene nada de qué preocuparse, por lo que las autoridades tendrán que hacer las investigaciones correspondientes.

Denunció que hay voces al interior del partido que están molestas porque ha tomado decisiones de votar a favor de la Guardia Nacional y, desde hace algunos meses, de apoyar y acompañar una serie de iniciativas de ley del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la bancada de Morena.

Reprochó que el PRD acompañara el pacto por México, la agenda de los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, “y no es posible que actualmente, teniendo un presidente de izquierda y que tenga una agenda programática parecida o casi igual a la de nosotros, y por una visión individualista, por una visión visceral, un sector del partido esté en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Toledo denunció que ninguno de esos dirigentes ha trabajado por ganar una elección y que siempre han sido plurinominales, “y que a partir de un escritorio palomean candidaturas y que nunca han tenido la capacidad de sentarse ni juntar ni 10 mil, ni 50 mil, ni 100 mil personas, porque han administrado la fuerza de los que si trabajamos en el territorio”.

Interrogado sobre si habrá una adhesión a Morena, aclaró que es perredista y que apuesta a que su partido dé un giro distinto y que se acerquen a una agenda nacional en beneficio del pueblo.